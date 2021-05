Es tiempo de responsabilidad

La responsabilidad que hoy nos atañe es inmensa. Tenemos la obligación de actuar con solidaridad y empatía con nuestros conciudadanos, sin oportunismos y con celeridad. Los momentos de crisis son propicios para demostrar grandeza o para aprovecharse de ellos; está en nuestras manos escoger entre esos dos caminos.

De tanto en tanto, las sociedades se enfrentan a la necesidad de tomar decisiones cruciales para su futuro. Este es uno de esos momentos. Debemos oportunamente, minimizando los traumas, tomar una decisión sobre la tributaria que requiere Colombia.



Es mucho lo que nos estamos jugando, no podemos ignorar la situación social, no podemos incendiar el país, no podemos perder el grado de inversión. Para varios, este puede ser un mal menor, o abstracto, pero lo cierto es que sin el grado de inversión tendríamos que asumir un costo adicional de deuda que puede llegar a 20 billones de pesos anuales. Sería infame asumir ese costo pudiendo evitarlo. Tenemos que poder apoyar a las familias que se encuentran en condición de vulnerabilidad como resultado de la pandemia. El país atraviesa la mayor crisis económica de su historia. Enfrentamos un gran impacto en las finanzas públicas, en el crecimiento económico y en la situación económica de millones de hogares. Las cifras del Dane registran un preocupante aumento de la pobreza, que llega a niveles inaceptables. Responsabilidad en todos los frentes.



La reforma escogida debe ser especialmente cuidadosa en no concentrarse en las personas. Algunas de las medidas que pudieran ser necesarias en una reforma estructural afectarían a familias en un momento crítico. Por esto hemos propuesto desde la Andi una reforma con estructura simple y efectiva, concentrada en el esfuerzo especial y solidario de las empresas y de las personas con mayores patrimonios.



La fórmula es sencilla, aunque significa un gran esfuerzo para las empresas. Ponemos a consideración del país generar medidas temporales que permitan recaudar 13 billones de pesos a través del aplazamiento de la reducción del impuesto de renta, puede ser una sobretasa, el aplazamiento del descuento de ICA, del impuesto de renta y un impuesto al patrimonio del 1 por ciento para personas naturales con patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos.



Un recaudo adicional de estas dimensiones, que representaría la mayor reforma tributaria de la historia, permitiría, con los plazos y perfiles correctos, atender una deuda de 90 billones de pesos, al tiempo que contar con importantes recursos para apoyar políticas sociales. Podríamos, adicionalmente, si así se decidiera, acudir a los ahorros del Estado para atender la emergencia social. Hoy más que nunca podemos pensar en usar recursos de activos de la nación. Pocas causas lo ameritarían más, aunque entendemos las históricas reservas al respecto y es momento de acuerdos.



No es tiempo de las ideologías políticas o los intereses particulares, es tiempo de que con generosidad trabajemos juntos en construir un consenso que nos permita atender la emergencia, con urgencia, en la mejor forma. Puede ser con nuestra propuesta, que está sobre la mesa, o con cualquiera que solucione el reto fiscal y sea consciente de la compleja situación que hoy viven las familias colombianas. Lo que sí es irrefutable es que una tributaria es absolutamente necesaria.



Hacemos un llamado consciente a los partidos políticos, a líderes empresariales y sociales, al Gobierno Nacional, para que con grandeza trabajemos en un consenso que nos permita sacar adelante la reforma que el país necesita, es momento de unirnos en pro del beneficio del país, poniendo nuestro mejor aporte al servicio de Colombia.



BRUCE MAC MASTER

Presidente de la Andi

En Twitter: @brucemacmaster