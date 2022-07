¿Irse de Colombia si gana Petro?

Todos habremos oído o leído a alguien que haya dicho “si Petro gana, me voy del país”. No es esta una frase necia, no es una frase que se dice por decir. Se trata más bien de una expresión que refleja el temor de algunos que, con razón o sin ella, sienten que Colombia puede no ser el país en el cual puedan estar tranquilos.

Ahora, lo cierto es que esta expresión no debe tomarse de manera literal; seguramente algunos pocos casos cumplirán su palabra, pero la mayoría no. No por esto debe ser algo que no deba ser tenido seriamente en cuenta. Todo lo contrario, debemos preguntarnos, especialmente el nuevo presidente, ¿qué es lo que hizo que tantos dijeran lo mismo? ¿Cuál es el temor que embarga a tantos colombianos? ¿Qué se debe hacer para disipar ese temor?



En democracia, ningún mandatario quiere generar temor, no solo por el efecto humano de malestar sobre las personas, sino porque la confianza es la base sobre la cual se construyen el desarrollo social y el progreso económico. Este resultado para Colombia dependerá del tipo de liderazgo que ejerzan Gustavo Petro y todo su gobierno.



La idea de la vicepresidenta Francia Márquez durante la campaña de que podemos “vivir sabroso” me gustó. Entendida bien y con buenas intenciones, es una forma de decir que acá cabemos todos, que todos tenemos derecho a tener sueños y a cumplirlos, que debemos buscar la prosperidad y la equidad. En economía hablamos de bienestar, concepto que contiene también un componente de tranquilidad y certeza, que debe ser una aspiración de todos y para todos.



Estos días vimos a Amlo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con la destemplada actitud de burlarse de quienes dijeron que se iban, anotando que en su país había pasado lo mismo y al final todos estaban allí. Desconsiderada y atrevida esa afirmación. Es como si dijera que amenazaron con irse, pero como no pueden irse, acá están, sin importarle el ambiente que su afirmación genera. Ojalá el presidente electo no asuma esa actitud.



La gran promesa del presidente Gustavo Petro ha sido la de gobernar para todos. Es quizás la frase más importante de su discurso.



Hemos enfatizado la importancia de generar condiciones de confianza para todos en estos momentos. Si Gustavo Petro, como presidente, logra generarla entre todos, va a tener una oportunidad única en la historia de Colombia, la oportunidad de volver a aclarar los objetivos comunes y superiores. También es la oportunidad de superar la polarización mezquina, que tanto daño nos ha hecho. Ojalá esté dentro de sus prioridades.



Ahora, para quienes en realidad han pensado en irse, los invito a que no olviden que la responsabilidad de construir un mejor futuro es de todos, que mucho hemos trabajado en este país y por él, y que tenemos que seguir haciéndolo. Si algo ha caracterizado a los colombianos es que en todas las circunstancias hemos redoblado nuestros esfuerzos por tratar de alcanzar los mejores escenarios posibles. Los invito a revisar objetiva, profunda y serenamente el entorno, las condiciones económicas y legales, y solo así, tomar sus decisiones. Los invito a hacer un análisis desprovisto de prejuicios e ideologías.



Finalmente, debo mencionar la importancia de generar un ambiente de confianza empresarial en términos de mantener las reglas de juego, en ofrecer claridad en perspectivas, un ambiente competitivo y estabilidad económica. Solo con confianza se propician la inversión, la generación de empleo y el desarrollo de la economía.



Hagamos de esta una oportunidad para avanzar en lo social al tiempo que fortalecemos nuestra economía. El optimismo no es sinónimo de ingenuidad, el optimismo es una actitud frente al futuro, los obstáculos que estamos dispuestos a superar y los sueños que estamos dispuestos a alcanzar.



BRUCE MAC MASTER



(Lea todas las columnas de Bruce Mac Master en EL TIEMPO aquí).