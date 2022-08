El primer encuentro

Durante la primera semana de gobierno tuvimos la oportunidad de adelantar el 7.º Congreso Empresarial Colombiano (CEC).



No se trató de un encuentro tradicional o de trámite, sino de la primera oportunidad para la comunidad empresarial de encontrarse con el nuevo gobierno en un momento en el cual la incertidumbre alcanza altísimos niveles. Era muy importante para el país que este encuentro saliera bien.

En medio de las preguntas de todos sobre cómo será la interacción con el Gobierno, insistimos en nuestro talante firme y cordial, ajeno de personalismos y de ideología. El país podrá contar con transparencia y lealtad intelectual de parte nuestra. Tendremos la responsabilidad de ser claros y directos, sin estigmatizar, ni ser fuente de polarización ni radicalismos; levantaremos las alertas cada vez que veamos situaciones preocupantes. Seremos respetuosos y siempre acogeremos con gran interés las oportunidades de diálogo y trabajo.



En el anterior sentido, durante el evento expresamos nuestras preocupaciones alrededor del proyecto de reforma tributaria y las alarmantes tasas de tributación efectiva que habría para las empresas y los inversionistas, las grandes preocupaciones sobre la idea de acabar con las EPS no obstante el importante papel que cumplen y que en campaña el Presidente había dicho que solo habría cambios en municipios y regiones en las cuales hubiera cobertura deficiente; levantamos la alarma por la autonomía y seguridad energética de Colombia, uno de los pocos países del mundo que puede darse el lujo de decir que no depende de ningún otro en términos de combustibles, o sobre los comentarios de la ministra del Trabajo sobre los empresarios que no contribuyen a construir una senda de trabajo constructivo. En todos esperamos trabajo conjunto que permita despejar las angustias.



Además de una vocería directa y sincera, también quisimos resaltar la decisión de trabajar en una agenda conjunta por Colombia. Varios de los temas que han sido definidos como prioritarios por el Gobierno han sido parte de la agenda empresarial por muchos años; por mencionar solo algunos: la construcción de una estrategia de generación de empleo, la lucha contra la pobreza, la equidad de género, la implementación de un robusto sistema de economía circular, la aceleración de la transición energética, la puesta en marcha de un programa de industrialización, el fortalecimiento de iniciativas que aumenten generación de valor agregado en el país. Seguiremos trabajando en ellos.



Hoy puedo decir que el encuentro salió bien, vimos a muchos estructuralmente convencidos de los mismos objetivos para la sociedad, decididos a buscar formas de trabajar, dispuestos a expresar sus ideas, convicciones y preocupaciones. Vimos gente que, a pesar de las diferencias ideológicas, entiende que hay propósitos superiores y que las posturas radicales traen pocos buenos resultados.



Recibimos del Presidente la idea de crear misiones nacionales al estilo Mazzucato, que estamos trabajando. Oímos, por otro lado, con preocupación la afirmación de que sectores como el comercio o el financiero no producen valor económico.



Finalmente, con el ánimo transparente que ofrecimos, debo decir que hubiera sido de gran valor oír de parte del Presidente una declaración explícita de que en Colombia los emprendedores, los empresarios, los inversionistas contarán con un ecosistema propicio para desarrollar sus actividades. La ratificación de que queremos crear las condiciones para que Colombia sea un buen lugar para generar empleo y nuevas inversiones locales e internacionales.



Hay todavía la oportunidad para generar esa señal y demostrarlo. Sería un gran primer generador de confianza.



BRUCE MAC MASTER

Presidente de la Andi

@brucemacmaster



