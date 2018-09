Bogotá tiene derecho al metro

Hablar de la obra de infraestructura más importante del país en toda su historia, como ha sido descrito el metro elevado de Bogotá, incluso por sus opositores, da una idea de la dimensión del ambicioso proyecto que sin lugar a dudas mejorará la calidad de vida en la ciudad; tendrá un impacto muy positivo en su economía y niveles de empleo y acortará las distancias que a diario recorren tantos habitantes para llegar a sus trabajos.

Sin embargo, a pesar del clamor general por contar con el sistema de transporte en la capital, a la transparencia del proceso liderado por la actual Administración para responder a ese anhelo ciudadano y a tener todos los estudios de factibilidad que requiere en esta etapa un proyecto de semejante envergadura, aún hay críticos de cara a la opinión pública que desconocen estas realidades.



Después de varios meses de trabajo para sacar adelante el convenio de cofinanciación, debates públicos y reuniones con la banca multilateral y el Gobierno Nacional, el metro de Bogotá debe sortear un nuevo obstáculo en su camino para dar el gran paso esperado por tantas generaciones, en una metrópoli que acoge y moviliza más de ocho millones de habitantes.

El Concejo citó para hoy (miércoles 12 de septiembre) a un debate de control político sobre el metro y las vigencias futuras, en el que algunos concejales pretenden demostrar ‘supuestas’ ilegalidades en el proceso de aprobación del metro para Bogotá, un proyecto que no solo tiene ilusionados a los capitalinos, sino que -por el contrario- ha sido adelantado con todas las de la ley por esta Administración.



Volverán entonces a reiterar la necesidad de tener los estudios de factibilidad para sortear cada una de las etapas previas, las cuales, de hecho, fueron sorteadas y superadas precisamente por eso, por tenerlos. Lo que asegura la viabilidad técnica y financiera del proyecto.



De igual forma, en el debate se presentarán las inquietudes que han surgido alrededor del Decreto 280, firmado en mayo pasado por el alcalde Enrique Peñalosa, que lo único que hace es establecer los requisitos que deben cumplir las empresas industriales y comerciales del Estado, como es el caso de la empresa Metro, para la ejecución de los proyectos que no estaban establecidos y que son acordes con la normatividad legal en la contratación de los proyectos de infraestructura.



Las condiciones están dadas, los recursos están listos y la expectativa de los ciudadanos es cada vez mayor. El metro es la ilusión de miles de habitantes de la capital, que entienden con orgullo y esperanza la importancia de contar con los servicios que presta un medio de transporte urbano eficiente, probado a nivel mundial.



Entonces, ¿por qué ponerle más palos en la rueda? Es la pregunta que surge cada vez que se interponen recursos jurídicos que buscan frenar el proyecto. La ciudad lleva más de 70 años hablando del metro, de sus beneficios para la movilidad, el desarrollo urbano, la inversión y el turismo. La tarea es inaplazable. La ciudad tiene ese derecho ¿o no?



Por fin estamos cerca de hacer realidad el sueño de tener en Bogotá el sistema de transporte por excelencia de las grandes capitales del mundo. ¡No más trabas al metro!



BEATRIZ HELENA ARBELÁEZ

*Secretaria Distrital de Hacienda.