Algo ineludible

El 15 de mayo se cumplen 10 años de la entrada en vigor del TLC con los Estados Unidos. Fue un proceso de negociación, estructurado y profesional, que contó en su preparación con una amplia participación de los sectores beneficiados y los potencialmente afectados, el cual lideró acertadamente Hernando José Gómez como jefe del equipo negociador.

Es necesario mencionar la activa intervención del sector privado en el famoso “cuarto de al lado”. Se lograron accesos muy importantes de productos con gran potencial y a la vez periodos muy amplios de desgravación para productos amenazados, de manera que tuvieran tiempo suficiente para mejorar su competitividad y productividad. Esta tarea debió iniciarse desde el momento mismo en que se firmó el acuerdo en 2006.



El Congreso colombiano aprobó el tratado con relativa celeridad. Fue la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos el que demoró cerca de cinco años, para que finalmente entrara en vigencia en el 2012.



Estos primeros diez años arrojan un balance positivo, incluyendo el flujo de inversiones, aunque se habría podido aprovechar más. La obtención de los accesos fitosanitarios ha sido lenta y compleja, pero gracias a un gran esfuerzo del ICA ya se empiezan a ver sus frutos.

Especial mención merece el aguacate Hass que, después de lograr su admisibilidad y protocolos fitosanitarios, ha visto crecer sus exportaciones rápidamente en un mercado que parece no tener techo. Potencial similar tienen muchas frutas y otros productos pecuarios, así como productos manufacturados.



Para las flores, el TLC no representó un beneficio económico directo, pues gracias a las preferencias arancelarias del ATPA y el ATPDEA gozaron por cerca de 20 años de acceso libre de aranceles. Sin embargo, significó estabilidad y garantías en las reglas del juego, permitiendo así que Colombia se consolide en ese mercado, que hoy en día representa para los floricultores el 80 % de sus exportaciones y para Estados Unidos, el 70 % de sus importaciones de flores.



En 2021 se exportaron a los Estados Unidos US$ 1.340 millones en flores, un 40 % más que en 2012, y en los 10 años que se cumplen el 15 de mayo se habrán superado los US$ 11.000 millones, las mayores exportaciones después de los productos minero-energéticos.



Quizá más importante para el sector ha sido la generación y estabilidad de 200.000 puestos de trabajo formales directos e indirectos en Colombia y más de 125.000 en los Estados Unidos, que han traído bienestar no solo a los trabajadores sino también a sus familias.



Esta es una invitación para que con todos los productos con acceso y potencial se haga la tarea en materia de logística, de calidad y de producción sostenible para acceder al mercado más importante del mundo. Adicionalmente, la tendencia del nearshoring, sustituyendo producciones lejanas, no se puede desaprovechar.



No podemos pretender producir de todo, debemos enfocarnos en producir lo que sabemos hacer mejor e importar lo que no podemos producir eficientemente, aprovechando inclusive los subsidios que los países desarrollados dan a sus productores. De lo contrario, pondremos a los consumidores colombianos a pagar precios muy altos, en un momento en que la inflación es un problema preocupante.



Nuestro mercado interno no es suficiente para generar empleos dignos y bienestar para todos los colombianos. Crecer nuestras exportaciones es algo ineludible.

AUGUSTO SOLANO MEJÍA

* Presidente de Asocolflores