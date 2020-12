Víctimas étnicas siguen esperando verdad, justicia y reparación

Luego de que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenara el aumento de la violencia ejercida por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales y otros grupos armados en Colombia, en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos, e instó a las autoridades del país a tomar acciones concretas para proteger a la población de manera eficaz, vemos al Gobierno de Colombia hacer caso omiso a las graves denuncias realizadas en diferentes marcos, el último de ellos correspondiente a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, en el cual se realizó la declaración ‘Alto al genocidio, SOS de los DD. HH. Pueblos frente a la emergencia humanitaria y oleada de violencia en Colombia’, que reunió a líderes y lideresas de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, la Instancia Especial de Alto Nivel para los Pueblos Étnicos de Colombia (Ieanpe), la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa), la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI), la Mesa Permanente de Concertación (MPC), entre otros movimientos, organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos y también la participación de la delegada de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia.



Es evidente que el conflicto armado ha afectado de manera desproporcionada a los pueblos indígenas y pueblos étnicos en el territorio colombiano. Innumerables sentencias y reconocimientos legales y jurisprudenciales dan cuenta de las acciones sistemáticas que afectan la vida y pervivencia física y cultural de los pueblos ancestrales. De las 9’031.048 víctimas reconocidas en el Registro Único de Víctimas, 1’143.091 pertenecen a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros (Narp); 383.641, a pueblos indígenas, y 10.002, del pueblo rrom.



Lo anterior muestra que el 20,13 por ciento de la población indígena ha sido víctima de un conflicto, que no solo se originó en el marco del conflicto armado, sino que tiene que ver con las violencias continuas reproducidas desde la conquista, colonia, república hasta nuestros días, y que se manifiestan y agravan con la evangelización, la economía extractiva y las múltiples causas del exterminio físico y cultural de los pueblos. A pesar de las adversidades, las víctimas en diversos contextos intentan mantener un vínculo profundo con el territorio. De la misma manera, 38,33 por ciento de las comunidades Narp.



Invito a entender que el tema de las víctimas, más allá de estrategias administrativas y de mandatos legales, proviene de una necesidad histórica que tenemos como país de sanar de manera real las profundas heridas que tenemos, en búsqueda de un camino de transformaciones reales para lograr la paz. Ver el ambiente hostil que viven a diario miles de habitantes en los territorios aún en conflicto, siendo los más afectados las niñas, niños y mujeres indígenas.



Ya son más de 1.065 lideresas y líderes sociales, ambientales, políticos y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia desde la firma del acuerdo final de paz en 2016. De estos, 316 indígenas, 75 afrodescendientes; 850 de estas víctimas han sido asesinadas bajo el gobierno del presidente Iván Duque; también en lo corrido del año con este gobierno, se llega a 79 masacres y un sinnúmero de amenazas de diferentes grupos paramilitares, acciones sistemáticas con un alto grado de impunidad, que configuran un ambiente de zozobra y miedo al que se suman los hechos repudiables de brutalidad policial que colocan a las instituciones democráticas de este país en una profunda crisis que genera, entre otras, miles de desplazados y confinados a lo largo y ancho del país.



A este trágico panorama en derechos humanos se suman las políticas económicas y sociales que sin pudor benefician a sectores de élite de la sociedad y van en contravía de la vida y detrimento de los derechos humanos, de la justicia, los territorios, las comunidades, el agua, los bienes naturales, la participación, la democracia; en últimas, en contra del presente y futuro de todos los colombianos y las colombianas.



En Bogotá, la situación no es diferente. Según las últimas cifras del Dane, hay asentados en Bogotá 19.063 indígenas, de los cuales 13.118 son reconocidos por el RUV como víctimas. Es decir que, de acuerdo con estos datos, el 68,81 por ciento de la población indígena que vive en la capital es reconocida como víctima del conflicto (7 de cada 10). Las funciones del Distrito se desprenden de la corresponsabilidad que deben tener las entidades municipales y distritales en garantía de derechos de las víctimas en todo el territorio nacional, entendiendo que el conflicto armado no es solo una responsabilidad del Gobierno Nacional, sino del Estado en su conjunto.



El perdón, el diálogo constructivo y la sanación son pasos que como sociedad debemos dar para abrir mentes y corazones a un nuevo despertar. Sera un paso vital encontrar una calma colectiva que nos permita reinventarnos, volviendo a un equilibrio verdadero donde se termine la guerra entre nosotros y contra la naturaleza.



Estamos en un momento vital y como Estado, sociedad y mercado debemos estar a la altura del mismo. En lo que a mí me corresponde seguiré trabajando por garantizar un verdadero diálogo constructivo en el proceso de concertación del que habla el artículo 66 del Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá; es un inicio para trazar una nueva ruta donde los derechos de las víctimas de pueblos y comunidades étnicas incluyan acciones verdaderamente reparadoras. Aplicar los mandatos incluidos en las sentencias de la Corte Constitucional sobre la implementación de Pdet y la materialización del Capítulo Étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera son acciones mínimas que deben aplicarse inmediatamente.



Debemos, como país, dar un paso consciente hacia la descolonización y erradicación de la discriminación estructural e institucional, creando herramientas e instrumentos de planeación y política pública que evidencien de manera expresa el enfoque étnico y las apuestas que a dicha población son dirigidas.



Los pueblos y comunidades étnicas hemos caminado de tiempo atrás la palabra de la paz y construcción de la justicia social para todos los miembros de nuestro país.



Hoy reiteramos diciendo: ¡CUENTEN CON NOSOTROS PARA LA PAZ, NUNCA PARA LA GUERRA!



Ati Quigua

Concejala de Bogotá 2020-2024