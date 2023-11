Tenemos miedo

A Bogotá la domina el miedo. Su alcaldesa no logró controlarlo, y se desborda con nuevas escenas. Este año no solo aumentaron los asaltos de ciclas y celulares, campeones, sino que se ha dado una espectacularización del hampa que se toma el tráfico a plena luz y trabaja hurtando largas filas; la única arma ciudadana es hacerles un video que luego suben; funcionan como advertencia, pero también cumplen la misión de asustarnos más y sentir más impotencia. Carece de mesura pasar la culpa al Gobierno Nacional, que si bien tiene su parte, Bogotá, como lo he demostrado con cifras en otras columnas, es una ciudad rica, con presupuestos que superan los de países enteros (Ecuador, Bolivia, Uruguay, Panamá...), para invertirlos en los que necesitamos. Transferir la responsabilidad al Gobierno y encimar un par de insultos ha subido la aceptación de la alcaldesa un 44 %. La rabia ciudadana contra Petro le ha funcionado. ¿Y de la seguridad qué?



(También le puede interesar: Los originales)

Pero el país regional y el rural están peor. Colombia tiembla de miedo. Las pasadas elecciones regionales se manifestaron en contra de cómo se conduce al país. El Presidente logró 63 % de rechazo. Las reformas en cambio de ilusiones producen angustia. Lo de la salud es elocuente. Acaba de ser nombrado el Dr. Henry Gallardo, Santa Fe, presidente de la Federación Internacional de Hospitales; reconocimiento a lo logrado por Colombia, dice: “En salud estamos a nivel de países ricos, la mejor asociación de público y privado, cobertura universal ejemplar y atención sin distingos sociales”. Perder ello, en cambio de mejorarlo, “sería absurdo”. De la misma manera, dialogar con criminales y no con partidos, atacar a contrincantes reales o imaginados por las redes, preocuparse más por las guerras de afuera... todo está llevando el país a la incertidumbre: miedos y angustia unidos.

En mi libro sobre la pandemia (2023, Unal) examiné el sentimiento que dominó el planeta durante 471 días con el virus: el miedo. Aislé objetos para examinarlos: por ejemplo, las sirenas de los bomberos; al inicio indicaban atención médica, luego significaban el miedo de sentir que recogen un cadáver, y la sociedad se iba enloqueciendo. Al inicio del 2021, unos ciudadanos delirantes se tomaron el Capitolio de una de las democracias más estables; no entraron por la puerta sino por los muros, con trajes prehistóricos y hachas y mazos, y en el ensimismamiento gritaban: “Viva la democracia”. Este retrato se parece a los miedos intensificados que aguardan a Colombia.

ARMANDO SILVA

ciudadesimaginadas@gmail.com

(Lea todas las columnas de Armando Silva en EL TIEMPO, aquí)