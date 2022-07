Tatuajes y grafitis

¿Se puede leer la historia desde personajes y hechos marginales y no desde los grandes personajes de poder y gloria? Esta es, sin duda, una de las tendencias que se han ido abriendo en la medida en que lo popular, el pueblo, los que no escriben sino más aquellos sobre los que se escribe, cobran protagonismo. Una de esas tendencias la abrió el estudioso de las culturas de inicios del XX A. Lacassagne, quien fue el primero en interesarse por los prisioneros y no por las causas de su encierro, como lo harían los psiquiatras, sino por lo que se escribieren en sus cuerpos, sus tatuajes.



(También le puede interesar: Verdad y lapsus)

Lacassagne vivió en los mismos años del célebre criminólogo A. Lombroso, quien partía de bases biológicas hasta el punto de que un hombre peligroso se podía apresar antes de que cometiera un crimen, pues sus facciones los delatan. Por su parte, Lacassagne creía, más bien, en la influencia del medio ambiente, y su estudio de gran sistematización sobre criminales y prostitutas organiza matrices de esta iconografía de los encerrados.



El tatuaje será un elemento valioso porque identifica a un individuo según lo que se pinte y por el sitio de su cuerpo que revela rasgos de su personalidad. Al mirar los sitios del cuerpo elegidos para tatuarse concluye que, de una muestra de 200, 127 lo hacían en los brazos; 45, en el pecho, y 11, en el mismo pene, seguramente con mucha pena y dolor, pero hasta allá llegaban: en el delicado órgano escribían algún número de lotería o de buena suerte.



Estas investigaciones de tatuajes en los cuerpos las cito al cumplirse ahora los 25 años de la edición de mi libro El grafiti; una ciudad imaginada (Unal), en el que también tuve la ocasión de iniciar el tema y allí mismo hablé de la profunda relación entre el tatuaje en el cuerpo y las escritura en los muros de la ciudad. Mi tesis sobre lugares fue esta: en los muros se hacen grafitis políticos; en los baños, poéticos y de humor.



Lo que hoy puedo ver es que los tatuajes, como los describí –y que solo ahora se publican– y los grafitis han salido de los ámbitos marginales y muchas veces criminales que se les endilgaban para volverse asuntos estéticos del cuerpo y de la ciudad. Pero ambos géneros conservan su origen reivindicativo de azotar lo público desde los más íntimo de sus cuerpos.

ARMANDO SILVA

ciudadesimaginadas@gmail.com

(Lea todas las columnas de Armando Silva en EL TIEMPO, aquí)