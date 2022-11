Sueños y política

¿De qué parte de la realidad son los sueños? Se vienen estudiando desde distintos campos como la filosofía, el psicoanálisis y recientemente han recibido importantes aportes de la neurociencia. Se puede decir que unos estudian la mente y, por tanto, su relación con la consciencia, mientras la neurología se ocupa del cerebro; en cualquier caso, es claro que soñar posee una lógica de pensamiento distinta a estar despiertos.



Con electroencefalogramas se pudo distinguir distintas ondas (delta) entre el dormir y el soñar, y establecer que mientras soñamos el cerebro está en plena actividad y comprender que en una noche de 8 horas soñamos hora y media... Nada despreciable; si alguien muere a los 100 años... habrá soñado 548 horas, que sirven de recuperación cerebral y hogar de deseos inconscientes.

En filosofía, nos hemos hecho preguntas claves: ¿son los sueños parte de la realidad de cuando estamos despiertos? ¿Meras fantasías? ¿O imágenes que leen el futuro? Por ejemplo, conocer en sueños el amor de mi vida, y así ocurre. ¿Acaso, mejor, los sueños son el espacio donde se nos permite delirar o enloquecer respecto a la lógica racional?

¿Se puede, despiertos, ser arrastrados por una lógica de los sueños? Quizá sea una entrada explicativa de lo que pasa con el actual gobierno de Colombia: su Presidente decidió un programa onírico de gobierno basado en juicios que no permiten contradicción, se rompe la identidad real de un objeto, como un tren maravilloso (irrealizable) que une al país o actuar contra la ley de tercero excluido, en la que una proposición niega y afirma al mismo tiempo, como no explotar el malvado petróleo o carbón (venenos peores que la cocaína) pero necesitar sus recursos, o el dictador que ya no es o los delincuentes oprimidos que solo merecen perdón. Desaparece la maldad, pues apunta a un mundo emergente de seres buenos incomprendidos y con un esfuerzo llagaremos a la “paz total”: juicio absoluto que no admite contradicción.

Esta lógica onírica adormeció a buena parte de la población, pero la realidad terminará por imponerse. El problema es que cuándo despertaremos de la magia de un ilusionista, ¿dónde estaremos? ¿O podemos vivir de solo sueños? Es la realidad la que trae el pan, y por más esfuerzos para que el sueño nos alimente solo será así si deliramos y creemos que el pan soñado es la realidad. Del sueño bonito de una sociedad liberada de la realidad, terminaremos en un delirio colectivo, muertos de hambre.

