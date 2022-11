Sopa y seco contra al arte

El pasado 14 octubre lanzaron el contenido de un tarro de sopa de tomate contra la reconocida pintura Los girasoles, de Vincent van Gogh, en la Galería Nacional de Londres, mientras los dos jóvenes protagonistas exhibían en su camiseta un grafiti: Stop Oil, para indicar que se acabó la paciencia contra las potencias (no se refieren a países marginales…) para que hagan algo por salvar el planeta. En la lista de obras ultrajadas están la Chica de la perla, de Vermeer, y otras de gran prestigio, Da Vinci, Monet… ¿Atacar el arte paras salvar el planeta? Algo más profundo rodea estos incidentes.



Asaltar excelsas creaciones no es algo novedoso. Ha ocurrido desde fechas muy antiguas y por distintos motivos, siendo su belleza uno de los desencadenantes, hasta el punto de que desde el siglo XIX se habla del síndrome de Stendhal, el escritor que dio las primeras descripciones del fenómeno: “elevado ritmo cardíaco, temblor, palpitaciones, vértigo y confusión cuando el individuo es expuesto a obras de arte, especialmente cuando estas son consideradas extremadamente bellas”. Su acción política no es ajena al hecho de que se use el arte para llamar la atención y sensibilizar la humanidad, pero también como arma de guerra. La destrucción de los templos de Bel y Baal por parte del Estado Islámico o los yihadistas que han atacado ruinas de la ciudad siria de Nimrud o antes la conquista de América derribando dioses nativos, o antes los griegos intentando destruir las pirámides de Egipto y en fin… la iconoplastia y fascinación contra el arte se extiende a obras incendiadas, disparos sobre ellas, robos de las mismas o cubrimientos de partes del cuerpo representado, como el papa Pio IV, que ordenó cubrir el sexo masculino de la obra de Miguel Ángel, el Juicio final, en la Capilla Sixtina, a la que pegaron racimos de uvas en su reemplazo.

La unión del grafiti con el arte de los ambientalistas puede ser una buena estrategia publicitaria para convocar a los poderosos, pero ¿por qué, justamente, el arte? No hay otros objetos de la industria que más merecerían ser confrontados (¿moda, azúcar, plástico…?) ¿No es el arte mismo, todo lo contrario al petróleo, lo que expresa los sueños más profundos y libres de la humanidad proyectados sobre el futuro? O ¿se trata de un movimiento contra el arte? ¿Qué pasa si en una escalofriante fantasía futurista nos libramos del petróleo, pero también nos quedamos sin arte?

