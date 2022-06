Semiótica del viejito

¿De dónde salió el viejo? ¿Es una aparición? ¿Ideología de izquierda o derecha o ninguna de ellas? Infinidad de preguntas deja su estela al aparecer de repente en la segunda vuelta cuando las encuestas apenas lo mencionaban. Ahí está disputando la presidencia de Colombia con el 50 % de opciones de ser el elegido.



En estudios de imaginarios llamamos a este acontecer una irrupción; se da ante sucesos únicos, rompe con lo establecido y arroja nuevas miradas. Irrumpe, por caso, un terremoto que deja en segundos devastada una ciudad, irrumpe en ese amor a primera vista que nos deja estupefactos, irrumpe la muerte cada vez que aparece. Pero lo irruptor se puede pegar a un deseo social inaplazable: al candidato se lo inventaron los votantes para un combate de emergencia. La irrupción en religión, lo más propio, está asociada a aparición, alguien aparece para revelarnos algo.



Pronunciar Rodolfo Hernández es largo y engorroso; surge el sustantivo ‘viejo’, en diminutivo denota amistad; entre sus ejes semánticos está la dupla: carácter fuerte (santandereano) y abuelo, más bien alegre y chistoso; se contrapone al otro candidato con un nombre fuerte, terminado en la vocal cerrada O y cuyo significado permite asociación a piedra y pétreo; entonces llega otro cuadro de significados: Petro = duro y con pasado, frente a Viejito = liviano, en presente, como una aparición asociada a “salvación”.



¿Y de qué nos salva el viejo? La discursividad de su contrincante lo delata: un Estado fracasado que debe sustituirse. Su gestualidad refuerza el mensaje, expresión dramática y voz impostada, un tanto metafísica, como del más allá, se detiene en las últimas sílabas vibrando: “Si no gano, veráaaaaaan...”. Mientras el viejito aparece con un dedo amenazando a ladrones y políticos, no le habla a toda la población, repite sus dos palabras favoritas y hace pausas para soltar chistes y sonreír a las pantallas. Ahí, la otra diferencia: Petro es de plaza pública, el Viejo es pantalla. Mientras el primero ilusiona y emociona con sus palabras, vacías o no, a una multitud presente, el viejito escenifica sonsonetes para audiencias ausentes. Grita “¡corruptos...!” y deja la pantalla temblando con el ensueño de que los días de la ladronería están por acabarse: se hará justicia...y la democracia permanece.



Es lo Petro justiciero frente a la aparición redentora; la piedra frente al aire, el peso del pasado frente al presente volátil por revelarse.

ARMANDO SILVA

