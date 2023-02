Ruinas y arte

Me encontraba en mi terraza cerrando una llave cuando una intensa luz azul me encegueció; enseguida llegó una explosión seca y atronadora que invadió toda la zona: habían explotado el Club El Nogal. Paradójico pero no identifiqué el sitio del estruendo, me imaginé que era una bomba, pero del lado opuesto, el centro Andino, quizá porque allí se encontraba mi hija con sus amiguitas. Tuve que esperar algún minuto para saber que el brutal hecho estaba ocurriendo en mis narices. Me sacudí la cabeza ante tanta confusión por los segundos que demora el cerebro en actualizar los hechos.



Paralizado, veía que las máquinas de bomberos llegaban muy rápido, y las llamas que salían de los pisos altos me hicieron pensar, tercamente, que había estallado era la enorme cocina de gas. Pasados unos días me permitieron entrar y recorrer los restos del edifico. Carros achucharrados, trozos de ladrillos, tubos desconectados y un olor a gasolinera abandonada daban cuenta de lo hecho. Me encontré allí con la artista Elvira Escallón, quien recorría las huellas de la infamia y luego haría una exposición. Cuando apenas entré, de modo algo misterioso, me conecté enseguida con el atentado a las Torres Gemelas, en Nueva York, adonde solo dos años antes fui también testigo presencial, solo a una semana del ataque más poderoso y espectacular que se ha realizado contra una nación y un sistema económico liberal. Me habían invitado a participar en ‘Documenta 11’ en Kassel (arte contemporáneo), y su curador Okwui Enwezor me pidió parar en Nueva York para conocernos.

Visité las ruinas. Unos carritos, como de otro planeta, recorrían el acordonado espacio y rondaban buscando metales o restos humanos; todo olía a una mezcla entre aceite y carne humana chamuscada. Cuando se abrió la ‘Documenta’ vi en la gran exposición fotos de reporteros gráficos que habían registrado los espeluznantes momentos que este curador visionario había elevado a categoría de arte por primera vez, como también estaba mi proyecto de imaginarios ciudadanos y las percepciones mundiales.

Si una imagen cruel me persigue son las víctimas que, asfixiadas por el humo, se lanzaban al aire. También los llantos de los sobrevivientes, los juguetes infantiles colgados como esculturas al frente de ambos sucesos, cartas a los fallecidos por su salvación... Descanso y amor a todos estos inocentes que terminaron pagando lo que hacen las ideologías por encima de la ternura y la compasión humana.

ARMANDO SILVA

ciudadesimaginadas@gmail.com

