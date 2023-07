¿Petro es Barbie?

Dentro de las múltiples personalidades del presidente de Colombia, aquella que se creía imposible apareció: Barbie, la princesita rosada, prestó su belleza y espíritu para encarnarlo a él y a su ‘Vice’. En video se nos pide acompañarlos a celebrar el Día de la Independencia, con intercambio de fragmentos de cuerpo: los pies angelicales de la princesa por los rudos y con botas de campaña del Presidente, el rostro de la ‘Vice’ y su pecho todo rosa, el himno nacional por la banda sonora del filme: en fin, Bolívar trastocado en Barbie.

Pero si Petro representa una izquierda de origen militar y revolucionaria de cambio por la igualdad social y muerte a lo privado y al consumismo, la princesita rosa es lo contrario, máximo signo del capitalismo líquido, posindustrial, en el que se asienta el valor de cambio sobre la necesidad, desaparecen los objetos y queda tan solo una imagen.

Barbie es la imagen de la niña blanca y bella, de medidas perfectas, que anda por ahí en búsqueda de un príncipe azul. ¿Acaso una figura más retrógrada y, a su vez, más consumista que Barbie? Mattel, la productora, reconoce: “Vendemos tres Barbies por segundo”. ¿Qué compran sus consumidores? Se puede decir que representa la nueva versión mercantil de los cuentos de hadas, con las que soñaron generaciones anteriores; pero mientras las hadas míticas, de príncipes guerreros que luchan por su salvación, reconocidos como dadores de valores morales, objetivos difíciles, heroísmo y amor, la Barbie solo significa consumo y valores ordinarios.

Analogar a Petro con Barbie, sin embargo, no es un chiste. Hay algo profundo y revelador en esta inmersión: la izquierda del siglo XXI no detesta al capitalismo, lo quiere en secreto y lo desea. Significativa la tendencia al consumo y al lujo de sus integrantes; que el Presidente y su hijo opten por casas-mansiones o que consuman marcas, como la visita a España en la que no se iba de frac pero su esposa-princesa llevaba calzado de mil euros.

También demostrativa la pasión por Miami de varios de sus seguidores y que su hijo pida carné en uno de los clubes más reconocidos del empresariado nacional. Así que usar a Barbie no fue un error de publicidad, más bien un lapsus, definido como el “efecto de interferencia producido por manifestación de un deseo inconsciente”. En el filme en cartelera, no obstante, Barbie suelta un pensamiento final que enseñaría a nuestro Presidente: cómo pasar de muñeca plástica a ser real.

ARMANDO SILVA

