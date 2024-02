Los ciudadanos están dando un buen consejo a sus vecinos: no salga a la calle. Lo que era espacio público se ha perdido, y otros son los dueños y amos. Un portero en mi edificio, al verme de traje, me despidió con una frase cariñosa: “Cuidado, no dé papaya”. No reparaba en que los sitios más seguros de todos, los restaurantes, los van convirtiendo en polígono de tiro al blanco. La espiral no termina. Hace dos semanas eran dos los restaurantes asaltados en una nueva zona de regocijo criminal. Hoy van 11 en cadena. Los únicos que no tienen miedo son los criminales. Se les ve en las cámaras casi posando, con una pistola puesta en la sien de los comensales y repitiendo: “H. p. que se mueva lo mato”.



El restaurante nació con espíritu contrario, como lugar de encuentro, ya no solo con la familia sino amigos y, es más, con desconocidos. Desde fines del XVII, en Londres, París y Madrid usaron el termino restaurant, restaurare, reparador. El Diccionario de ideas afines cuenta una pequeña historia de origen: un panadero francés puso un letrero: ‘Venid a mi casa, hombres que tenéis estómago débil, y os restauraré’. El verbo se volvió sustantivo, el lugar adonde se comía con otros para repararse. Convertirlos en guarida es una invención de crimen bogotano, que los llena de pánico.

Son dos los sentimientos más contagiosos en la formación de los imaginarios sociales, el amor y el miedo. El miedo hoy lleva la delantera. El amor, basta pensar el cristianismo, que pregona este sentimiento acompañado de perdón a los que nos ofenden. Hay muchos movimientos para recuperar y expandir el amor al otro, incluso desde el arte, como la Bienal de Viena 2021; bajo el paradigma de salvar el clima propuso Eat Love, ‘comer amor’. El mismo Gobierno de Colombia se iniciaba pregonando política de amor. Hoy estamos en lo contrario, “el miedo total”. Lo que pasa en mi barrio pasa en toda Colombia, basta ver los pueblos desolados en Pacífico, Llanos, Antioquia... las organizaciones criminales decretan paros armados. Quien sale, muere.

El miedo domina a los colombianos. La política de paz se torna de miedo. En los estadios se entona el grito “Fuera Petro”, ¿alguna relación entre estos dos estribillos, “Fuera Petro” (estadios) y “No salga” (vecinos)? El Gobierno dejó avanzar mucho el deterioro del orden, y hoy nos preguntamos cómo aquel padre que quiso enseñarnos una política de amor termina con toda la tribu ardiendo de miedo. El verdadero virus cósmico, este sí sin retórica.

ARMANDO SILVA

ciudadesimginadas@gmail.com

