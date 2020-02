Los ‘purasangre’

Me metí en el cuento. Decían que por la séptima pasarían el pelotón a las 11 a. m. y solo lo hizo a la 1, pero la espera era parte del ritual. Hace uno amigos fácilmente, todos interactúan en los corrillos espontáneos. Impertinente, dije que esta etapa tour por Bogotá la ganaría el francés Alaphilippe, y me cayeron: “Señor, acá corren Egan Bernal y un paisita nuevo, Higuita, que está volando”. No alcancé a disculparme, y pasaron como flechas los seis de punta en la general, concentrados, serios, hasta me parecía que iban de mal genio, cada uno cuidando al otro.

Antes de irme les expresé que veía orden en las calles, más del que uno ve en Francia por TV. Me sonrieron como aprobación. Entendí que Francia es el país con el que nos medimos. ¡Nada pequeños!



El ciclismo es nuestro. Quizá como el fútbol para argentinos y brasileños o el atletismo para jamaiquinos. Si uno compara ciclismo y fútbol, debiera admitir que en este último son muchas más las desilusiones, lo que refuerza la mentalidad de país derrotado. Mis vecinos querían ver la carrera, pero solo a partir de las 12 lo lograban por ESPN Internacional. ¡Qué tiene el fútbol que, aun mediocres como somos, nos clavan una tercera parte de las noticias para decirnos que James hizo un pase gol! La otra noticia es aún más diciente: ¡Falcao y James cambiaron de corte de pelo, vaya belleza!



El ciclismo sí que retrata a Colombia. Nuestra geografía, nuestras destartaladas carreteras; las montañas de Antioquia y Boyacá, que son la base del poderío. La diferencia entre Rigo, “Mijitos... huevones...”, y Nairo, silente, es la misma que entre paisas y boyacenses. Zipaquirá está llena murales, pero no de protestas contra todo, sino de Bernal en su cicla, su héroe nativo (no del marketing del fútbol), adonde van a fotografiarse.



Cualquier día las noticias son como estas: de nuevo gana Nairo, que ‘Supermán’ López, que Gaviria completa tres; que Pajón, medalla olímpica; en la otra página: la selección Colombia, eliminada de nuevo. Son triunfos personales y de equipos, pero de tradición nacional. No en balde, Bogotá se inventó la ciclovía, es la mayor ciudad en ciclorrutas, el 10 % de los viajes diarios se hacen en este medio. Si el ciclismo fuese la economía, nos acercaríamos al primer mundo; pero si fuese el fútbol, apenas seguimos rasguñando el tercero. ¿Podremos un día ‘desfutbolizar’ los deportes (y la vida) para ver si crecemos un poco más?



Armando Silva

