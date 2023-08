Lo que no callan los muros

La historia del muralismo sigue el mismo principio de las cuevas de Altamira, 25.000 años atrás, de captar contextos pintando una figura en un lugar de la ciudad. Pero el muralismo moderno, en especial el que nació en México en el siglo pasado y que sigue Colombia, adquiere un sentido cultural y político.



No obstante su importancia, la bibliografía colombiana del muralismo en exteriores o en edificios es muy escasa, por lo que da para festejar la publicación que acaba de salir, Si los muros hablasen (BAU, 2023), en la que un historiador del arte, Christina Padilla; una arquitecta, Lisbeth Piñeros, y una restauradora, Helena Wiesner, asumen la tarea. Con la paciencia y el cuidado de los relojeros, se pusieron a buscar varias de esas obras perdidas en distintos sitios, incluso insólitos, para devolverlas a la memoria bogotana. El universo de estos tres detectives del muralismo fue espinoso, pues apenas con alguna pista o sospecha de ubicación tenían que ir a los sitios, almacenes, oficinas o edificios públicos y averiguar si aún existía el mural, sacar la fecha, registrarlos y tirar unas buenas fotos para sus archivos de la publicación.

De todos los inventariados me detengo en dos, significativos en la construcción de nuestra modernidad visual.

Ignacio Gómez Jaramillo, el más reconocido continuador de la escuela mexicana (Rivera, Osorio...). El impacto de una de sus obras de 1939 en la que, librándose de mostrar imágenes de próceres, representa a tres mujeres mestizas y hermosas con curvas pronunciadas y gestos insinuantes ocasionó que el diario conservador El Siglo señalara a este muralista de “hacer arte patológico...”. En sus murales la gente común cobraba valor y significado social.

Y Alejandro Obregón, comisionado para enaltecer el Capitolio con uno de los más expresivos murales nacionales, concibe Tres cordilleras y un océano, barracudas, pelícanos y colores del mar y de las montañas que manifiestan nuestra naturaleza, ahora como evento político.

Fue el mismo Obregón quien me hizo la cubierta del primer libro del muralismo-grafiti: una mujer, copia de su Violencia, con una frase muy suya: “Hasta cuándo, carajo...”. Y les cuento la anécdota: une vez sale el libro con gran divulgación, justo el más vendido en la Filbo de ese año (1988), me llamó un tanto atortolado y me mandó fotos de los muros de su casa en Cartagena (calle de la Factoría) repletos de palomas caídas: “Silva, por su culpa mi casa se llenó de grafitis”.

