La risa contra el poder

Así como una niña vietnamita huye desnuda del fuego invasor o como un marinero besa apasionado a su novia al final de la Segunda Guerra Mundial, también la imagen de un tanque ruso que deliberadamente pasa por encima de un carro y su conductor en Ucrania, aplastándolos, será testimonio visual de una invasión miserable. Pero no su emblema. El presidente Volodymyr Zelenski gana este honor para la memoria del futuro, al ser responsable de una revolución simbólica que se expande por el mundo anunciando que el poder no lo puede todo y que la superioridad en las armas de un invasor puede ser contaminada desde condiciones humanas como la risa, tecnologías de bajo costo, como el video, o por palabras valientes y corajudas por las redes y TV.

Al examinar el material que nos ilustra el contrapoder de Zelenski se puede decir que todo se inicia en la ficción. Protagoniza la serie Servidor del pueblo, un profesor que promete el cambio contra la corrupción, hasta lograr la presidencia. Cuando el comediante decide en la vida real ser candidato, barre y también se vuelve presidente, con varios interrogantes. Pero con la invasión le “llegó el papel de su vida”, nadie podía imaginar que un cómico se enfrentase a un delirante emperador, pero nuestro hombre no huye y, antes bien, saca sus armas letales: comparte videos en los que le habla a su pueblo de modo sencillo y afectuoso y le pide no rendirse; se presenta calmado y no disimula algunas sonrisas contra la agresión desmedida. Les recuerda el asalto y que, si bien los dejaron solos, el mundo libre está con ellos, y remata: “Lo que le pase a Ucrania es lo que pasará al mundo”, efectivo mensaje recibido con vergüenza y alborozo por todas las democracias.



En el otro lado reculan, dejan ver al emperador desnudo y lo que son los regímenes dictatoriales. Desde su fiscalía prohíben oficialmente usar la palabra ‘invasión’ a escritores y medios, y en cambio exigen denominar el hecho como “operación especial... con fines humanitarios”. Aquellos políticos de por acá, afines a este régimen e ideología, se han visto en apuros; como en Colombia, un candidato prefiere no hablar de ello y gritó envalentonado: “Qué Ucrania ni qué ocho cuartos”.



En verdad, los invasores no la creían tan difícil. Le apostaron a su poder militar como definitivo, pero desconocieron otras condiciones humanas frente al peligro, la contrapartida del humor, la resistencia y la unión ciudadana por causas superiores.

ARMANDO SILVA

ciudadesimaginadas@gmail.com

