La foto y el duelo

En mi libro Álbum de familia, la imagen de nosotros mismos (U. California, 1997) me propuse –en realidad por primera vez, pues esta práctica no se tomaba en serio para las investigaciones sociales– demostrar que estas colecciones eran de gran importancia para saber de las familias y sus ritos y que el trasfondo de los relatos era la muerte y no, como se pensaba, los matrimonios o el mundo feliz de los protagonistas. De hecho, en la base estadística salía la evidencia de que una vez un familiar muriese, se reiteraba de la visión eliminando sus fotos o cubriéndola con un recorte para evitar el dolor.



En conversaciones con quien tuve el honor de tener como asesor, el prof. J. Derrida, me dijo, sobre lo que ya se venía encima, el formato digital, que traería una pérdida del valor visual y que más bien las fotos se tomarían no para ser vistas sino para ser archivadas, como en efecto ha ocurrido, en especial con la aparición de los celulares, con esta paradoja: se toman muchas fotos, pero no se miran, sino que se guardan.

Hoy le haría un reparo a mi maestro (y a mí mismo) y es que estando al frente de un duelo personal he experimentado lo contrario; cantidades de seres maravillosos que vivieron con mi hija y su mamá distintos momentos recurren a sus archivos olvidados, a esas fotos guardadas que no se veían, las rescatan y las comparten con júbilo y amor. Ahí van quedando estampas de la gran mujer que nos acompañó, desde cuando llevaba su hija en el vientre y toda su vida en pasajes de alegría, dolores, y ritos con tíos, abuelos y amistades.



Llama la atención que una parte significativa de imágenes se refieren a comidas: “Con su mamá comiendo pollo en California” o “Con su mamá comiendo en el suelo con sus jeans de siempre”. Es muy posible que, con todo ese rico, tierno y amoroso material, proveniente ya no solo de archivos de la familia, mi hija termine armando un álbum, aquel que creíamos ya había desparecido con las fotos en físico.



Creo que la foto puede ser el mejor objeto para acompañar y vivir el duelo. Al mostrar lo que ya no está, pues eso fotografiado ya ha quedado en el pasado, toca en su esencia el tiempo y ello es tal vez el secreto de sus vínculos con la muerte; un ser ha partido, pero imágenes del pasado llegan para revivirlo, que es al fin y el cabo el sentido profundo de la reparación y el duelo: transmutar el dolor en belleza de lo que sigue siendo y será: la memoria de un ser amado.

ARMANDO SILVA

ciudadesimaginadas@gmail.com

