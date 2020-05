¿‘La derrota del rostro’?

Lo más precioso e identificador del ser humano, su rostro, lo estamos perdiendo. No sabemos por cuánto tiempo los ciudadanos del mundo permaneceremos enmascarados, quizá lo más complejo que nos deja el coronavirus; desmiembra el cuerpo, toca el alma y nos exhibe tenebrosos. Algo hay de ello desde el nacimiento de la palabra, cuando persona era la máscara de los actores y luego significó el individuo, mientras que máscara significaba bufón, farsante y hasta juguete. Es como si el lenguaje mismo jugara con nosotros y nos retase a que con persona somos actores y con máscara tal vez, bufones. La comedia de la vida actuando.

Ninguna parte del cuerpo ha sido más deseada y perseguida que la cara. El rostro es el objeto más cotizado del capitalismo, ninguna mercancía incita más al consumo. Las cremas antiarrugas y la compra de la eterna juventud se untan en la cara. En tecnología es objeto privilegiado. Cuando se inventó la fotografía, pronto se supo que un retrato podría identificar a los individuos para saber quién es quién. En los archivos policiacos franceses se reemplazó la huella del dedo pulgar por una foto. Ya la identificación no era una parte del cuerpo, una huella, sino imagen, su foto. Un criminalista, Lombroso, llegó a deducir que el rostro señalaba a criminales, y se podían detener antes de sus fechorías. En el arte, como lo muestran historiadores, se puede descubrir que la historia de la belleza es la de los rostros, solo que se llegó a un punto autodestructivo en su representación, pues la modernidad introdujo rostros explosionados del cubismo picassiano o retorcidos de Bacon o hechos grito, el de Munch.



El asunto es aún más profundo, la cara me identifica. Mirar al espejo y descubrir que uno es uno y no el otro que está junto es el inicio del proceso de identidad. Reconocerse uno en su identidad es lo que Nietzsche gritó “Soy dinamita”. Pero hoy, las: ciudades se van poblando de autómatas sin cara; nadie mira a otro ni quieren ser mirados, y menos tocados, la careta es su muro. Quiere llegar a casa para no esconderse. Solo allí puede regresar a verse a sí misma, pero ya no para los demás. Si el rostro (Altuna) es lo que singulariza a cada ser humano, mientras la máscara lo que oculta es su singularidad, volviéndolo un genérico, se puede decir que, al menos por un período, nuestros rostros han sido derrotados al perder individualidad. No somos dinamita, sino jabón antibacterial.



ARMANDO SILVA

ciudadesimaginadas@gmail.com