La ciudad y la máscara

El uso obligatorio de la mascarilla durante la pandemia se constituyó en un nuevo elemento del espacio público. No vernos las caras completas mientras recorríamos la ciudad nos hizo parecer una gran obra teatral en la que todos actuábamos como personajes de narraciones paradójicas, como el caso de los asaltantes, que no necesitaban máscara adicional, confundiéndose en el ambiente persona de bien con el malhechor, que es quien suele enmascararse, como lo representan todas las caricaturas.

‘Máscara’, para varios diccionarios, es el origen de ‘persona’ y por tanto es término teatral: los roles que puede cumplir un rostro. Al parecer proviene del árabe ‘masjara’, que significaba ‘bufón’ o, si se quiere, ‘objeto de burla o sospecha’; por ello, al pedirle a una persona que se quite la máscara es decirle que sea sincera y no siga mintiendo o haciendo teatro. La máscara, en general, se usa para disfrazarse, y como tal recorre infinidad de carnavales, Venecia, Río, Barranquilla, en los que los danzantes salen públicamente para ocultarse y el pobre ser rey; el hombre, mujer; el macho, homosexual, o el débil, león o tigre. Esos cambios de identidad por el uso de la máscara los han visto los analistas como necesidades psíquicas para apaciguar deseos, ya que, en esas ceremonias públicas, por las mascaradas, salen anhelos para restablecerse emocionalmente. En varios de esos carnavales de tanta recocha y disfraces se ha demostrado que la criminalidad baja; algo ha de haber de secreto en enmascararse uno para ser el otro que se desea y así calmarse.



De este modo, cuando los ciudadanos del mundo son obligados a enmascararse para protegerse, es un asunto de salud, pero también de psicología profunda. La cara, lo que más nos identifica, dejó de exhibirse públicamente por dos años y entonces regresar a mostrarse es un acontecimiento. Su uso en los espacios comunes excede el virus; cuando agentes de gobiernos critican a quienes usan el tapabocas de “modo decorativo”, se les puede argumentar que esta máscara no solo es salud sino belleza, razón por la que en filosofía no solo se estudian los juicios racionales sino los estéticos, y así los ciudadanos se decoran, y expresan sus deseos, miedos, alegrías y, en especial, quieren diferenciarse. Pero ahora estamos de fiesta, pues ya no se tendrá que llevar un antifaz sino la cara destapada, lo que significa otro disfraz permanente; debajo de una máscara está la otra, ese es el significado de ‘persona’.



ARMANDO SILVA

