Intelectuales y muchedumbre

Una sociedad igualada desde nuevas tecnologías, sin crítica, sino más bien circulando ofensas, sin opciones de pensamiento renovado, sino más bien repeticiones y sonsonetes, se torna muchedumbre. Necesario volver a pensar el papel de los intelectuales, si bien grupo amorfo, se debe proteger y estimular para que dejen ver otros modos de pensar.



(También le puede interersar: ¿Se acabaron los héroes?)

¿Dónde están los intelectuales hoy? Tienen su puesto en la academia, pero también puede ser que no investiguen o lo hagan solo para lograr puntos que den ingresos y prestigio, y no para producir conocimientos verdaderos. Su imagen corre el peligro de deteriorarse o camuflarse, como pasa con universidades que no están produciendo investigación, apresuradas más por el pago de nóminas o dando preferencia a inversión en infraestructura.



Una de las hipótesis para entender esa marginación de los intelectuales es el desarrollo de las tecnologías digitales y la circulación por redes de conocimientos, noticias, información para usuarios con egos hinchados que dan por sentado que “todo lo saben”; es justo por las redes por donde circula y se forma esa sociedad masificada, creando las multitudes, en varias ocasiones al servicio de causas interesadas. Son estas multitudes grises a las que el intelectual debe confrontar, pero varios, señala Catalina Dobbre, están derivando al marketing o ser asesores de imagen.



La masificación por las redes exige intelectuales que den cuenta de ello, y también pueden acercarse y explorar los medios mismos, como tribunas distintas a la academia. La repetición de enunciados, imágenes, frases y cada vez más emoticones afectuosos para hacer la comunicación más ágil y fácil puede conducir a lo que algunos llaman la sociedad del cansancio y monotonía en la que nos vamos automatizando y pasivizando.



Un desplumado investigador que se ve acorralado por las multitudes autoritarias sabelotodo necesita nuevos bríos y estrategias para confrontar ese pensamiento unidimensional, dispuesto para hacer de cada momento un simple acto de consumo. Se nota el vacío de los intelectuales en defensa del pensamiento crítico y de las libertades, como lo han hecho en la historia para enfrentar los regímenes totalitarios, estalinismo, nazismos o marxismos, cada vez más amenazantes, pues han comprendido el valor de las redes como medio para la seducción y la idiotez: que no se piense sino que se repita como loros. Y, encima, nos mandan un muñequito de corazón feliz.

ARMANDO SILVA

ciudadesimaginadas@gmail.com

(Lea todas las columnas de Armando Silva en EL TIEMPO, aquí)