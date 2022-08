Imaginarios urbanos en Bienal de Shenzhen

Difícil imaginar Shenzhen. Una ciudad de la provincia de Cantón, en China, que vino a nacer apenas en 1974, como un Distrito de Zona Económica Especial, lo que atrajo varias empresas, y en menos de 50 años se hizo el milagro de la ciudad más moderna digital del mundo: la Silicon Valley de China; su arquitectura y ambiente son un espectáculo del diseño, posee el mayor PIB de China, y para estar en consonancia con el mundo crearon la Bienal internacional.



Shenzhen propone en cada ocasión un nuevo dilema sobre el acaecer mundial del urbanismo y sus interacciones con el arte público, lo que ya fue marcado desde su nacimiento en 2005, que tomó como referencia a Shenzhen y Hong Kong, ‘Dos ciudades, una Bienal’, que les permitía observar esa dimensión vertiginosa de un pequeño caserío de pescadores transformándose en la gran urbe tecnológica de la manera más veloz e inaudita. En 2013 el proyecto pasó a llamarse oficialmente Bi-City Biennale of Urbanism/Architecture. Para el 2022, próxima a inaugurarse, el tema es ‘Semillas de resiliencia redescubriendo la ciudad’, inspirada en los aprietos del covid.



La propuesta de la Bienal de Viena 2021 acogida por Shenzhen y en la que sus curadores, Hubert Klumpner y Christoph Thun-Hohenstei, propusieron mi propio enfoque de los imaginarios estará presente con la curaduría de Melanie Fessel, quien, honrándonos, dedicó el título a Urban Imaginaries Exhibition. Tendremos una nutrida delegación de proyectos desde Colombia con raíces en el enfoque de Urban Think Tank Next en Latinoamérica: Ursula Biemann, Anne Lacaton: ‘Indigenous University en la selva tropical’; David Kostenwein, Ramón Bermúdez: ‘Ciudad isla’, y Alejandro Restrepo, Diego Ceresuela Wiesmann, Hubert Klumpner: ‘Corredores verdes de Medellín’.



En la Bienal de Shenzhen, entonces, van a circular varias imágenes de nuestros archivos urbanos internacionales, en colaboración con Urban Think Tank Next y la ETH Zürich, sobre los modos en que los ciudadanos construyen ciudad desde sus pensamientos y percepciones, constituyéndose en un aporte desde Colombia para poner el urbanismo al revés: no verlo desde la arquitectura sino desde los ciudadanos, el “urbanismo ciudadano” adonde se alojan los miedos, las penas, las esperanzas de los ciudadanos como semillas de cambio para imaginar nuevas formas de urbanizar más allá de las ciudades, en medio de una de las mayores crisis para el futuro de la humanidad.

ARMANDO SILVA

ciudadesimaginadas@gmail.com

