¿Imaginar Colombia desde Bogotá?

‘El riesgo es que te quieras quedar’ fue el primer lema que con inteligencia y picardía volteó la torta del país peligroso de guerrillas, narcotráfico y violencia, por otro en el que se pone al destinatario al borde de aceptar un desafío. ¡Bingo! A Colombia le colgaban el aviso: “no visitarla”. El lema anterior, ‘Colombia es pasión’, cayó directo a la basura, pues las pasiones son virtudes humanas, y entonces España, Japón o Indonesia son todas pasiones. Pero no todas reunían tantas desgracias para competir con Colombia en la imagen de la nación peligrosa: entonces, por qué no hacerla deseable. Convertir el peligro en un programa oficial para atraer, en principio, a los valientes.

Así comenzó la aventura para que al final del año 2019 el país ya aparezca entre los de mayor crecimiento de visitantes extranjeros en la región, con cifras superiores a los 4 millones de visitantes que dejan más 6.000 millones de dólares, la segunda entrada de divisas luego de los hidrocarburos. La mitad de esos visitantes se quedan en Bogotá, principal sitio turístico nacional. Sin embargo, el modo de seducir turistas, más allá de los que vienen por negocios, siguen siendo los paisajes naturales. ¿Hasta cuándo se puede sostener ese recorte del país? ¿Por qué no se publicitan imágenes urbanas?



¿Cuál es la relación de Bogotá con Colombia en una imagen compartida? Así como la literatura urbana nos llegó tarde, pues buena parte del siglo XX se dedicó a narrar la selva, a relatos costumbristas o evocar la magia de mujeres que suben en cuerpo y alma al cielo, en el marketing del país, y en mucho de la producción en artes, TV y literatura, pasamos por un fenómeno similar en los que aún hoy imaginar a Colombia desde Bogotá es inconcebible. Se puede imaginar Argentina desde Buenos Aires, Estados Unidos desde Nueva York o Francia desde París. Colombia, seamos sinceros, se le imagina desde un caribe exótico: sol, playas y por extensión en lo natural, la selva, el indígena, los ríos, las mil especies de frutas y de aves. La razón principal es una: Bogotá es una urbe moderna y ello aun no pesa en el imaginario nacional: Bogotá es diversidad, conectividad, ladrillo, no solo cerros. Pero crucemos los dedos para que el próximo atractivo no sea fotografiar las bestialidades que se cometen en las marchas, pues ahí el lema sería ‘el riesgo es que te pueden quemar’. Pocos se arriesgarían a tan osada aventura mortal.



ciudadesimaginadas@gmail.com