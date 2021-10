Identidades y paranoias

Sentirse perseguidos o excluidos está a la orden del día, por asuntos políticos, pero también por motivos culturales y sociales. El mundo está llegando a un estado de paranoia en el que hasta el buen vecino se volvió sospechoso, si es de otro bando o colectivo.



(También le puede interesar: 'El coronel que se parece a Colombia')

Si alguien expresa una opinión que no coincide con la de un grupo activista, entonces es su enemigo, la crítica o el comentario se reduce a niveles impensables. La identidad hoy no solo es nombre, estrato y género, sino que se le agrega cada vez con más fuerza el grupo o la parchería que frecuenta. Lo que eran posiciones críticas importantes, que los hizo crecer como opción emancipadora, se torna en organizaciones radicales, y en ello los ejemplos brotan como frutas en cosecha. Los alimentos que merecían escenarios amorosos cuando se compartían en confianza, ya no; si se es vegano o vegetariano, habrá lugares especializados, y cada uno ofreciéndose más puro que el otro, adonde acuden solo sus practicantes; las feministas dejan de hablar con uno si no usa los artículos neutros que te salvan de ser machista, y se sufre cuando en cada caso no aparecen esos esquivos sustantivos o preposiciones sin sexo asignado; aquellos grupetes que se asumen progresistas te dirán fascista si no escribes obviedades contra la dominación, así sean fábulas lo que diga; quizá, aunque suene a paradoja, vivamos épocas muy retóricas para expresarnos, no es la realidad interior de cada quien lo que importa, sino los calificativos esperados que usa; varios terminan expresándose de ese modo impuesto para evitar la guillotina de su colectivo.



A esa radicalidad de los grupos sociales se unen los miedos en el ambiente urbano, lo que aumenta las paranoias. Algún político se fue y dijo: "Si me garantizan la vida, me devuelvo". Pero muchos ciudadanos hoy en día ni siquiera salen de sus casas porque sus vidas también corren peligro, en las calles estamos muertos de susto, ¿nos vamos todos? La psicoanalista francesa É. Roudinesco ha propuesto un término para definir estas reacciones histéricas: "El líder viéndose a sí mismo como un rey". Cada grupo actúa como un principado, o se está conmigo o en contra. Lo que se está sacrificando es la voz autónoma. En cambio de ciudadanos pensantes, se nos exige ser unos pobres borregos asustados o unos excluidos de los grupos con los que no compartimos todos sus gustos. Todo o nada: ¿entramos a nuevos regímenes de iglesias y religiones?

ARMANDO SILVA

ciudadesimaginadas@gmail.com

(Lea todas las columnas de Armando Silva en EL TIEMPO, aquí)