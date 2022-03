El trencito amarillo

Hacer un tren elevado entre la costa Pacífica y el Caribe en Colombia, 1.300 km por entre las tres cordilleras de los Andes, ríos, quebradas, selvas y, en fin, zonas protegidas, es soñador y bonito pero irreal. Fue la última propuesta de un candidato a la presidencia que ha basado su campaña en prometer obras u objetivos imposibles, mientras varios ciudadanos lo siguen, lo que deja algo en evidencia: la realidad es lo de menos, lo que importa es crear un mundo de ilusiones, pues lo que se quiere no es cambiar alguna dura realidad sino gozar, por ahora, con un mundo imaginado.



(También le puede interesar: Por entre las tiendas)

Mientras crecemos, los infantes somos sometidos a pasar de un mundo pleno de fantasías, como volar en un avión de papel o vivir en una isla quimérica en la que los alimentos llueven del cielo, hacia otra dimensión llamada la realidad. Es el precio que se paga al pasar a la vida adulta y es una ley inexorable en la convivencia social, a la cual hemos de someternos: para cubrir costos del tal tren, según Cámara de la Infraestructura, habría que disponer de todo el presupuesto de inversión nacional en dos años y dejar al país quebrado.



De la misma factura aparecen otros proyectos como una máquina que hace billetes o tomar el dinero de 4000 ricos, respuesta a la pobreza, sin asumir algún aumento real de productividad. El resultado salta: mantener a su audiencia en un estadio de satisfacción infantil.



No la tienen fácil los otros candidatos/as, a los que les cae el peso de la realidad y por tanto deben argumentar o citar datos reales a costa de perder su electorado. El candidato del trencito amarillo (aquel eléctrico con el que de niños jugábamos extasiados en el piso) tiene el beneficio de no admitir contradicción, pues es una figura maravillosa cercana más bien al realismo mágico y, según un meme, hermano gemelo de la “casa en aire”, la famosa canción vallenata del maestro Escalona.



Admitamos que la fábula tiene algún asidero en la realidad. Los ciudadanos buscan un cambio, quieren que el mundo injusto y mal repartido se vuelva a hacer; pero, aun así, al nuevo maquinista de este tren fantasma hay que notificarle que la realidad es terca, como lo sabemos los mayores, y que con solo ilusiones no cambiaremos el mundo real, cuanto antes bien, como ocurre con alguna persona que persiste en no ser adulta, descubrirá hoy... o quizá mañana, que sus fantasías eran solo un espejismos y que ahora volver a la realidad puede costarle el doble. Si puede.

ARMANDO SILVA

ciudadesimaginadas@gmail.com

(Lea todas las columnas de Armando Silva en EL TIEMPO, aquí)