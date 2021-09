El lado oscuro de las redes

¿Son las redes una expresión del género pornográfico? Se argumenta que las redes sociales permiten la entrada porno: revela, pero distorsiona, excita, pero hastía. “Si la pornografía va del cuerpo desnudo y gimiente, Twitter (u otras redes) va del cerebro desnudo y gimiente” (Bret Stephens, NYT). La verdad es que en estas ‘pornorredes’ podemos sacar a luz lo más primario de deseos inconfesos, desde racismo, clasismo, bestialismo, infantilismo, machismo hasta odios fanáticos y, aun más, disfrutar con amenazas de crímenes o con anhelos de maldad y destrucción de la comunidad referente. ¿Podemos, entonces, llevar las redes al campo de la perversión social? En esta línea oscura no se asume una interdicción, una regla o una ley, sino que la desvía... la corrompe, al sucumbir a lo abyecto.

Vale la pena establecer algunas diferencias entre lo erótico y la pornografía en sus expresiones audiovisuales para hacer mejor la comparación. Lo porno se basa en mostrar los órganos sexuales desmembrados de sus cuerpos, sin ningún contexto, convirtiendo a los actores en máquinas de orgasmos y de gestos enloquecidos. Al ser el sexo su objeto, se mostrará en primerísimos planos de modo obsesivo, por lo general sin siquiera un guion previo; de las bocas de los protagonistas, en especial de la dama, se escuchan gemidos y gritos, no propiamente palabras, sino monosílabos de carnes jadeantes en pleno éxtasis fingido. En lo erótico, al contrario, el amante está en el otro, y más que enmarcar el órgano, los gestos se relacionan con la seducción entre sujetos de deseos, y se representan más en la sugerencia o en escenas de búsqueda del placer, pero que pueden esperar. Si en la pornografía, digámoslo así, domina el órgano sexual mostrado en lo real que está ahí, como un trozo de carne, en lo erótico más que una imagen se escenifica un deseo insatisfecho, que más bien se trastoca en velos tras otros velos.



Al hacer estas comparaciones, ¿serán las redes el escenario digital del sacrificio de quien odio, mostrando apenas trozos desmembrados del contexto? No se ataca con un arma, sino con pensamientos perversos dirigidos a destruir a otros, ¿acaso un nuevo tipo de anarquismo digital? En sentido profundo, en la pornografía no se reconoce al otro, se usa más bien, y hasta el orgasmo es falso y convertido en fábrica serial. El asunto complejo es que a ese sacrificio muchos asisten, como en el circo romano, a ver cómo acaban al enemigo y le cortan cabezas. Y gozamos con ello.

ARMANDO SILVA

