El detective Freud

“¿Se considera usted un detective?”, preguntó un compañero al profesor U. Eco en nuestra primera clase de doctorado. Aludía a su exitosa novela El nombre de la rosa, sobre una misteriosa cadena de crímenes en una abadía medioeval, que investiga un fraile con rigor detectivesco y al libro entonces recién publicado (T. Sebeok) sobre las relaciones entre el detective Sherlock Holmes y Ch. Peirce, el fundador de la semiótica, con esta entrada: “La semiótica como agencia de detectives”, por ser un método interpretativo que busca la verdad leyendo signos.

Este recuerdo me llega luego de ver Freud, la audaz serie de Netflix que prenderá polémicas. Ahora el detective no es Eco ni Peirce, sino Freud; no es la semiótica sino el psicoanálisis, pero también trata de crímenes, una mujer es asesinada en Viena y el joven Freud, que recién regresa de París con nuevas ideas, se encontrará envuelto en la escena y buscará con su método analítico, apoyado en el detective A. Kiss, calco del Dr. Watson de Holmes, las causas y orígenes del asesinato. Lo novedoso de esta libre puesta en escena de Freud es que aun dentro del relato ficticio se recorren las principales ideas de Freud, comenzando por su alejamiento de la interpretación biológica de los fenómenos mentales al introducir la tesis de que algo que no está en la biología causa pena y dolor en los pacientes y que ese padecer no tiene una localización en un órgano del cuerpo, lo denominará lo inconsciente: he ahí el centro de su revolución médica.



Cada capítulo lleva al título de uno de los temas centrales de Freud. Histeria, trauma, interpretación de los sueños, su obra cumbre adonde va a evidenciar que al soñar producimos imágenes que “tienen sentido”, pero no lingüístico, sino expresión de lo inconsciente: interpretarlas es parte de la cura. El ‘alma’ del paciente sana el cuerpo, al revés de lo que se creía. Con Freud, entonces, palabras como sombras, apariciones o vampiros son parte de la vida existencial y todo el filme es mostrado, y en eso el ingenio de su director Marvin Kren, como imágenes de la profundidad del ser, como sueños.



El estreno de esta serie no pudo ser más apropiado en el contexto de un virus que se extiende a temores de una disolución de la unidad psíquica del yo al entrar en pánicos desatados más allá de las evidencias del mal. La creencia en fantasmas a los que todos estuvimos pegados en la infancia no ha desaparecido.



ARMANDO SILVA

