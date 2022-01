El astronauta y la palabra

Acompañaba a una persona muy cercana en su lecho de enferma y el día de año viejo en el que trataban insistentemente de contactarla por su celular, me dijo, bajando la voz, que les respondía a muy pocas, había llegado el “momento del valor de la palabra”. A pocas horas estábamos despidiendo en familia el año viejo y entonces pude vivir en simultánea dos despedidas que me pusieron en el dilema de la palabra misma. ¿Cómo se relaciona la palabra con la muerte?



(También le puede interesar: Fin de año: el extremo local)

Una amiga me había regalado un muñequito con una tarjeta donde escribir mis deseos de año nuevo para luego quemarlos y con esta magia hacer que lo pedido en las últimas palabras del año se vuelva realidad. Sabía que no podía pedir por la salud de la gran persona que acompañaba, vivía otro momento; aquel en el que las palabras sobran, quizá se salven algunas en las que se dice cierta verdad, una que acompañe íntimamente el desprendimiento del mundo. No creo que sea para expresar alguna idea conciliadora con la vida, la que ya se está yendo, sino evocar el vacío, ese que empieza a colmar a quien se despide, y que varios expresan con la metáfora del viaje.



Mi hija se sentó en su cama y leyó una carta que había preparado para su mamá; muy breve, muy bella, muy llena, y en ella le decía, casi como una niña que cree que los astronautas van al cielo, que iba a aprender a volar cohetes, así le tuviese miedo a volar, para encontrarse con ella y seguirla viendo cuantas veces fuera posible. Explicó, sollozando, que era una especie de plan para verse y escucharse cuando ella partiera. Era su deseo, su verdad, en ese momento solo valía la palabra verdadera para ser escuchada. Y así ocurrió.



Comparé yo el momento sublime con el parloteo de la vida diaria. Es posible que hoy en día hablemos en exceso, porque tenemos muchas herramientas que estimulan la verbosidad, aparatos que nunca se apagan y, por tanto, no se callan. Pero en ese momento en el que estamos próximos a abandonar el mundo físico las palabras se parecen más al silencio; en ese instante trascendente de dar el paso hacia el cosmos, la palabra se colma de alguna sustancia parecida a la divinidad.



Esta nota debió estar firmada con mi hija Laura Inés Silva Abello, su verdadera inspiradora. Que tu madre, hijita, vuele alto y en paz y que tu cohete la alcance de vez en cuando para decirle que la sigue sintiendo y hablando, pero solo eso verdadero que el amor necesita y nos permite sobrevivir.

ARMANDO SILVA

ciudadesimaginadas@gmial.com

(Lea todas las columnas de Armando Silva en EL TIEMPO, aquí)