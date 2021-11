El artista y su hacha

Fui subdirector del Museo de Arte de la Universidad Nacional en época de cierre del campus, por lo que me concentraba en admirar sus amplios espacios, pero vacíos. Han pasado varios años y allí, en este hermoso edificio de ángulos rectos, diseñado por los arquitectos Alberto Estrada y Elsa Mahecha, han sucedido varias exposiciones, pero la presente, de Óscar Murillo, puede ser de las que mejor le saca partido. Al visitarla encontré una óptima conjunción, quizá como la pude soñar, entre obra, curaduría y espacio.



Desde los patios exteriores ya se entra en contacto con el montaje teatral. Restos de iglesias con puertas o confesionarios, ensambladas en acero, adquieren el sentido de escultura. Desde lejos me parecían personas, y hasta unos bloques de cemento que las soportan los confundí con penitentes arrodillados. Al ingresar se aprecia un video con muñecos de año viejo, propios de nuestras zonas campesinas, y con músicas regionales de fondo empiezan a estallar uno a uno: una fiesta, pero también nostalgia de la despedida de un año, manera original de escenificar la muerte dentro del jolgorio nacional. Por su ala derecha, unas capas negras inmensas como telones, dibujados por el artista, caen del cielo; esos capotes también me dieron la impresión de ser gigantes que nos miran. El olor a iglesia, sahumerio de eucalipto, ayuda a esas confusiones de percepción de lo religioso. Al pasar al espacio central aparecen ordenadas varias bancas de iglesias, como dispuestas para una misa, todo en silencio. En una sala alterna rueda un último video, con danzas y bailes del Pacífico colombiano, de donde proviene el joven artista e instalador.



Óscar Murillo y su curadora Belén Sáez de Ibarra han logrado una conmovedora escenificación de la violencia oculta de la civilización humana, sacada del interior de sacrificios y ritos, música y danzas, fiestas y jolgorios, con referencias específicas a las tradiciones colombianas. La destrucción a punta de hachazos, propinados por el mismo artista, de las bancas cristianas, fueron grabadas en un video que forma parte de la puesta en escena. El problema existencial profundo es que la violencia a lo sagrado no logra romper con el círculo de la violencia original, sino que la reinicia. La exposición, entonces, puede ser vista como un ritual sobre los rituales mismos de la cultura que, acudiendo a Dios, da forma civilizada a la violencia: un rito pagano de arte actual contra otro religioso.

ARMANDO SILVA

