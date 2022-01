¿Dónde están los rebeldes?

¿Son el arte, la juventud o la izquierda rebeldes? Quizá necesitemos redefinir rebeldía: originada en ‘rebellis’, significa que se opone o resiste a la autoridad, que hace la guerra o va contra lo instituido. Sin duda, varios movimientos de arte de las vanguardias fueron lo más rebeldes posibles: por ejemplo, un sanitario, expuesto a principio del siglo XX, en un museo como obra de arte; pero el mismo gesto no siempre será rebelde, antes lo contrario. La juventud suele variar su rebeldía; digamos, la generación milenio la practica en la defensa del clima o en veganismo sin consumo animal o en cierto desprecio por el dinero, pero son contradictorios con sus comodidades.

¿Es la izquierda rebelde? ¿Cómo pensar el régimen de Cuba, con más de 60 años en el poder impidiendo cualquier intento de cambio? ¿Puede una dictadura ser rebelde? Al candidato progresista en Colombia se le preguntó por qué tenía una casa en estrato 6 de más de 3.000 millones, y contestó que debía más de la mitad; pero lo central se le quedó: ¿por qué representando a los pobres decidió vivir vecino de los ricos? Otra notable líder de izquierda y expresión de afrodescendencia confesó por Twitter “amo los zapatos Ferragamo” y los salones de belleza. Está en su derecho y si tiene con qué, ¿por qué no? Puede ser que la izquierda ya no representa la rebeldía y no nos hemos dado cuenta.



De otro lado, a la llamada derecha la han seducido varias rebeldías. Dice S. Fandul (‘El País’, retomando a P. Stefanoni) que la rebeldía ha sido adoptada por movimientos de extrema derecha “contra el consenso progre”, contra la dictadura de lo “políticamente correcto” a través de los relatos del feminismo, la igualdad, el ecologismo: existe ecofascismo o grupos de derecha asociados a los LGBT, o qué decir del Congreso de EE. UU. con asaltantes disfrazados de bisontes inspirados en rebeldes ‘performances’ de arte contemporáneo.



¿Una derecha rebelde y una izquierda institucional, arribista y consumista? ¿Y el cambio? Es posible que la izquierda extrema mantenga algo revolucionario: cambiar el sistema democrático por uno comunista, ¿es esto rebelde? ¿Dónde está la rebeldía, es decir, la posibilidad de cambio a un sistema en los regímenes de Cuba, Venezuela o Nicaragua? Vivimos una época en la que todas las ideologías pueden ser rebeldes, entonces ¿el asunto ya no sería más de ideologías progresistas, sino de cambios del pensamiento colectivos para la defensa de la gente y el bien común?



ARMANDO SILVA

ciudadesimaginadas@gmail.com



