Desde el cine de barrio

Existía una afectuosa relación entre el cine y el barrio en las ciudades. En Bogotá cada barrio tenía no solo una iglesia y un comando de policía, quizá un colegio y alguna cacharrería, sino una sala de cine. Se iba con los amigos o también a hacer un paseo familiar los domingos en función diurna, por lo que al salir se confundía la luz del día luego de la total oscuridad: uno se acomodaba para soñar, a ver las fantasías de la pantalla. La recreación de su vida que hace el gran Spielberg en Los Fabelman, con varias nominaciones al Óscar, nos puede remitir a nuestras historias personales cuando el cine, sin mayores efectos, era aún más increíble que ahora.



(También le puede interesar: ‘Esto se jodió’)

Quizá cada uno de nosotros pueda contar su vida desde el cine; en mi caso fueron definitivas sus consecuencias. Mi tío, Jaime Téllez, a quien rindo homenaje cuando supera los 90, me dio el primer trabajo, un tanto policial, cuando apenas tenía 8 años, con una sumadora contaba las entradas. Me pagaba como a cualquier trabajador y con ese dinero compraba lo que vendían unos personajes con una caja terciada, llena de chicles Adams, Frunas y colombinas.

Me sentaba en el palco del Teatro San Diego a ejercer mi trabajo y a comer el dulce botín. En ocasiones tenía una labor más excitante; una moto me llevaba a otro de sus 8 teatros y yo abrazaba un tesoro, una caja metálica con el carrete que se repetiría en simultánea. Si no llegaba a tiempo, nos exponíamos a que el público enardecido nos tratase de ladrones; otra rechifla se daba cuando la peli tenía un mal final, por lo que aprendí a fisgonear al equipo de censura. También fui testigo de mitos urbanos: sobre el último teatro adquirido por mi tío, El Imperio, corría el rumor de que un señor con gabardina se la abría para asustar o seducir los jovencitos escapados de clases.

Hace 35 años otro filme, Cinema paraíso, de G. Tornatore, también recogió otra historia de “amor al cine”, justo el sobrino de un propietario que aprende, sensacionalmente, a usar el proyector. Yo no tuve otra que estudiar psicoanálisis y cine en la escuela de París y allí y desde allí evolucionar a estudiar las ciudades imaginadas. Con un esfuerzo de memoria, la historia de cada quien con el cine pueda ser el lado oscuro de sus propios fantasmas... En mi familia Spielberg es responsable de que mi hermana haya dejado de ir a la playa luego de ver Tiburón y que mi hija, hoy doctora, aún quede sin respiración al recordar ET con su tartamudeo alienígeno.

ARMANDO SILVA

(Lea todas las columnas de Armando Silva en EL TIEMPO, aquí)