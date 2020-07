¿De qué color es usted?

Mírese al espejo y dígase, si puede, de qué color es su piel. Esta pregunta atraviesa buena parte de las discusiones en estudios sociales y genéticos del siglo XX, junto con los imperativos políticos e ideológicos, ya que tanto la raza como el género son premisas de luchas y conquistas planetarias. Sin embargo, no obstante avances y declaratorias mundiales para evitar herir sensibilidades, afloran situaciones que retornan la pregunta: ¿de qué color es su piel? En premios Óscar pasados, las revistas Vanity Fair y Deadline afirmaron que el actor Antonio Banderas junto con la actriz afroamericana Cynthia Erivo “eran los únicos nominados de color”. El País recogió respuestas por redes y medios que en su mayoría afirmaban, molestos, que ser español es ser blanco.

¿Es real la percepción de que somos blancos, negros, amarillos, etc.? Estamos ante un fenómeno de amplio dominio de la subjetividad en el que no se ve con los ojos. En términos objetivos, el color de la piel humana va desde casi negra hasta casi blanca, según el nivel de melanina que la hace más oscura. Miremos el caos con la denominación ‘hispano’, que nació en EE. UU. en los 60 para calmar ánimos que pedían reconocerlos por su lengua común. Muchos no se sentían identificados en esa herencia colonial, y en los 70 apareció ‘latinos’, que incluía a indígenas y brasileños, ahora como origen étnico. Si algún hispano en EE. UU. es de origen caucásico blanco pero habla con acento hispano, no será blanco sino latino. Todas estas confusiones estallaron en las salas de redacción con las protestas en curso por la muerte de G. Floyd; Times (7 de julio) no supo cómo traducir el movimiento Black Lives Matter: el término brown (moreno...) podía simplificar las cosas.



El color de la piel cambia con la historia, la cultura y las presiones políticas. Colombia es elocuente. En los censos pasados se preguntaba si se es indígena, negro, mestizo o gitano, pero no daba espacio para árabe (más de 2 millones) ni blanco, con una población que puede superar el 30 % (Encuesta Latinoamericana de Cohesión Social, 2007), superior en números a otros grupos étnicos; la población indígena, que en el 2005 era el 2 %, en el 2018 sube al 4,4 (36 %), y la afro, que era 11,62 %, baja al 6,75: ¿Qué motivó este cambio sustancial en solo 13 años? El color de la piel es un poderoso imaginario. Las verdades que imaginamos se realizan, y creemos ser de colores y que nuestro querido vecino japonés es amarillo.



Armando Silva

