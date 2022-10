Teatro de la maldad

A las 4:07 de la madrugada me envió una foto de mi hijo sin vida”, cuenta la madre de Gabriel, el pequeño de cinco años asesinado por su padre, pero no porque fuera su propósito acabar con su vida, sino usado como medio para ofender y vengarse de su ex mujer. Todo lo preparó. Dejo una USB en casa de la madre en la que daba cuenta de cómo lo asesinaría, advirtiendo que ahora sí “quedaba libre para estar con otros”. Al ver en la prensa la imagen de Gabriel Enrique González, el padre asesino, no parece tener cara de criminal, más bien lo que era: un archivador del municipio de Tocancipá.

El mes de octubre ha sido especialmente tormentoso en el país. Son muchos los crímenes que han descendido a los infiernos y, no obstante, pasan como si no hubiese ocurrido lo excepcional. Cuando vi por TV el rostro de una líder del ‘Tren de Aragua’, banda venezolana con presencia en Bogotá, quien viajaba en TM, la policía le seguía la pista, sencillamente me pareció la pinta de una estudiante con libros en transporte público. Pero en EL TIEMPO salía el titular: ‘Van 19 descuartizados, por orden de alias Niño’ (nada más inocente...). “La joven de 16 años torturaba, desmembraba, embolsaba y grababa a sus víctimas en Bogotá” (Semana). Alias la Mona, según testigo, apuñalaba a la víctima..., luego la voltea y vuelve a masacrarla en la espalda; las descuartizan y las embolsan”. Estos crímenes atroces, sin embargo, se hacen con otro propósito distinto a matar. Para asustar a otras bandas y ganar territorio. Los compinches de la ‘Mona’ no se ven psicópatas, sino más bien como jóvenes aficionados y videojuego de guerra.

La ficción igual ha encontrado en la perversión familiar motivo de inspiración. Las mariposas negras, que acaba de subir Netflix, de Bruno Merle y Olivier Abbou, miniserie francesa con gran capacidad narrativa, nos va dejando sin aliento en la medida en que un escritor que busca tema para su segunda novela es contratado por un anciano que quiere dejar escrito su escabroso pasado criminal con su pareja sentimental. Crímenes asociados a pasiones y desbordes sexuales, pues el placer orgásmico aparece asociado con baños de sangre contra quien deseaba a su mujer. Pero el detonante estará en el final, cuando el mismo escritor contratado es informado de que los asesinos narrados son sus propios padres y termina el escritor asfixiando al anciano asesino, su mismo papá. Las trabas morales desaparecen y lo horrendo se vuelve fácilmente consumo cotidiano.

ARMANDO SILVA

