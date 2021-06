La camiseta rosada

La bicicleta vive en las profundidades de Colombia. Es tan fuerte su arraigo que la historia del país urbano moderno se puede hacer desde la bicicleta; en los álbumes de familia hay vestigios de ellas desde los años 30, exhibida como objeto de orgullo, y si en los inicios las ciclas, importadas de Inglaterra, eran para los ricos, pronto evolucionaron como irremplazable medio popular.

En 1950, organizada por EL TIEMPO, cuando las carreteras eran de polvo, nació la primera Vuelta a Colombia, ganada por un zipaquireño, Efraín Forero, para luego darle cabida a un pentacampeón, el paisa Ramón Hoyos, quien reveló las montañas como el lado fuerte de los colombianos. La lista de campeones estuvo acompañada por el medio de comunicación que quizá más caracterice al país, la radio. Los locutores, como Alberto Piedrahíta, terminaron ofreciendo sus poderosas voces para alentar a los corredores e hicieron que familias enteras se congregaran para escuchar y seguir el gran evento nacional.



Pero Bogotá también fue la inventora de la ciclovía hace 45 años, fruto de acciones ciudadanas que reclamaban menos carros y más espacio para los habitantes, lo que fue imitado por grandes ciudades del mundo. Hoy, a los bogotanos los definen sus ciclovías, y prueba de su respeto es que todos los alcaldes, sin reparo a sus antecesores, la protegen y algo le aportan.



El triunfo de otro zipaquireño, Egan Bernal, en el Giro de Italia, llegó como bálsamo. Encontrándose el país en medio de protestas y bloqueos, justo ganó el domingo en que se daban manifestaciones en contra de la violencia ejercida en las calles de nuestras ciudades y Egan irrumpe con su camiseta rosada. Por fuerza del destino no era la camiseta amarilla, que podemos dejar a los futbolistas que casi siempre pierden, sino una rosada la que nos representaba, lo cual puede ser un interesante nuevo paradigma, pues este color en el mundo es asumido como expresión de nuevas emergencias: desde el amor y la mujer o las nuevas sexualidades.



En su estudio del color, Eva Héller demuestra que el rosado lo es de los sentimientos y que Think Pink es proponer vivir de modo optimista la cotidianidad. El rosa es también el color de la piel, frontera de lo erótico y lo espiritual, y por tanto, el color de la fantasía, como puede tomarse el momento que vive el país, que necesita unos lentes rosados para vernos entre nosotros al menos con un poco de ternura. “Piensa en rosado”, no si se es de izquierda o derecha.



Armando Silva

ciudadesimaginadas@gmail.com