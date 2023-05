Harry Potter y su majestad

En las Olimpiadas del 2012 la reina Isabel II de Inglaterra hizo presencia para inaugurar las justas deportivas. Su majestad fue recogida en el Palacio de Buckingham por el mejor agente secreto del Imperio británico, 007, quien ingresó soberbio indicándole el camino; al final la esperaba un helicóptero y antes de llegar se lanzaron los dos en paracaídas, hasta el palco de inauguración. ¡Bravo, reina!

En sus palabras mencionó grandes dadores de su cultura diaria; al futbolista del Manchester United David Beckham; los Beatles, quienes introdujeron a las generaciones posteriores en los escenarios pop cantándoles al amor y a la vida. Y no dejó afuera a Mr. Bean, el maravilloso humorista de estilo inglés, como el té, quien tiene dentro de sus ingenios burlarse de la guardia imperial.

La reina no hizo justicia a otro personaje nacido de su propia literatura y del cine; de la magia y lo inesperado, Harry Potter. Ayer, caminando con mi hija Laura, quien creció con Harry, recorrimos varios kilómetros de Londres, encantados con su río, su torre del reloj, el cambio de guardia, pues hasta allá nos fuimos a ver los finales de la posesión del rey Carlos III. Al seguir por la Piccadilly Circus, calle del espectáculo publicitario, nos sorprendió que la mayoría de los anuncios se soportaban en Potter: un ‘tour’ por sus castillos o que varios teatros lo tenían en escena... y nos topamos fue con el teatro Sondheim, que tenía nada menos que ‘Los miserables’, la magia en escena, el antecesor teatral de Potter. Su escenificación nos llenó de felicidad. No tuvimos otra que salir a comer ‘fish and chips’ para llevar a la garganta el sabor de Londres; y como coincidencia increíble, el envoltorio llevaba estampado el colegio Hogwarts de magia y hechicería, donde se educó Harry.

Camino al hotel conversábamos sobre cómo la escritora J. K. Rowling ha logrado impregnar toda una cultura desde las aventuras de un joven aprendiz de hechicería en su lucha contra un mago malvado; parangón con Gabo y su realismo mágico, que también ha logrado que a Colombia se la imagine, cuando no desde la droga, desde el fantástico Macondo.

Mi último deseo antes de acostarme y empezar el regreso es que el Pacto que nos gobierna hiciese un esfuerzo por descifrar cómo las buenas maneras y los rituales de cortesía ingleses son esenciales para paz social del Reino Unido, tan diverso.

