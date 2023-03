Un arrojado caballero, joven y enérgico, ha llenado redes con una actuación original en las estaciones de TransMilenio en Bogotá, con innumerables ‘likes’ y buenos comentarios alrededor de un mensaje que repite como grito de batalla: “esto se jodió”. No sé su procedencia ni si actúa por cuenta propia, pero es clara la solidaridad de varios usuarios en su combate contra los colados, a quienes enfrenta sin ninguna arma más que un sencillo uniforme de guarda privado y unas esposas en el cinturón, quizá para impresionar.

Se pone al frente de las máquinas de ingreso y allí pilla a los colados, a quienes se les lanza a enrostrarles el desfalco al sistema de transporte; los persigue, los intimida con frases como “no, papá”, “esto no es gratis” y remata con su estribillo: “Esto se jodió”. Varios encolerizados le gritan: “Cómo voy a apagar si llevo cuatro años sin hacerlo” o “qué va a pagar uno por esta mierda tan cara”.

En el otro lado de la escena, en Facebook, adonde voluntarios suben sus videos testimoniales, al contrario, lo reciben con felicitaciones y reconocimientos, e incluso muchos expresan sus temores de que él, con un oficio tan arriesgado y solitario, pueda ser herido por algunos violentos que lo amenazan. Se quejan sus seguidores de que la autoridad no lo acompaña, cuando el señor está haciendo su trabajo: hacer cumplir la ley. El joven paladín obtiene resultados, ya que varios atortolados se devuelven a comprar un billete de ingreso; entonces viene la pregunta: si este ‘performer’ ha descubierto la fórmula para que se pague TM, usando un discurso intimidatorio y acudiendo a la vergüenza social, ¿por qué no se repite, por parte de las autoridades, esta propuesta a gran escala y que TM no pierda, nada menos que el 30 % (2022) de sus ingresos en esta insensata costumbre de no pagar que lo está llevando a la quiebra?

Lo que se inició como un modelo de transporte moderno, con paraderos, buses nuevos y ambientes respetuosos, hoy vemos que entre una y otra administración lo dejaron corromper y empieza a parecerse más bien a las ruinas de lo que pudo ser para suplicio de todos. El caos, la coladera, el ingreso de todo tipo de personajes y delincuentes que exigen dinero, los robos de celulares, los tocamientos sexuales, en fin, la anarquía y falta de ley y autoridad lo hacen un terrible y trágico símil con lo que está pasando en la nación, a la que también le cabría entonces la frase desoladora: “esto se jodió”.

ARMANDO SILVA

ciudadesimagnadas@gmail.com

