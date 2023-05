La belleza ocupa un lugar privilegiado en el reparto de roles del capitalismo y las sociedades libres. La belleza no solo natural, como Dios nos trae al mundo, sino aquella mediante intervenciones quirúrgicas, maquillajes e infinidades de procedimientos para cuerpos más atractivos y seductores, hasta convertirlos en objeto de poder social, sexual y hasta político. El caso de la conejita Anna Nicole Smith, documental (Ursula Macfarlane) que acaba de subir Netflix con el título revelador ‘Tú no me conoces’, es una de las mejores pruebas de cómo se fábrica el desafío de la belleza.

Esta modelo, nacida en un pequeño pueblo de Texas de 7.000 habitantes, cambiará toda su vida humilde, desde el nombre, para darle un ritmo metropolitano y sexy, hasta operaciones en sus senos o amarillar su cabello y, aún más diciente, inventarse un pasado desgraciado, agregándoles a sus historias abandono y palizas de su madre, que no era cierto, pero había una justificación: “A los medios les gusta que yo venga del sufrimiento y el maltrato para venderme mejor”.

En su ambiciosa carrera, abandona sus estudios para trabajar en una pollería y pronto descubre que sus provincianos clientes hacían cola, más que por el pollo frito, para ver y gozar sus curvas. Toma conciencia del tesoro de su cuerpo y decide volar alto. En Houston hace prueba en un bar de ‘strippers’ y enseguida es contratada.

Su ojo de águila para el dinero y poder la conduce una noche a un cliente que “no hacía sino mirarla”. Tiene 90 años, 63 más que ella, y resulta ser un multimillonario, con quien al mes contrae matrimonio. Le llegan contratos, portada de la revista ‘Playboy’ y el mundo narra las hazañas de una mujer ejemplar que de nada, ahora todo lo tiene. Conmovedora una imagen, quizá sea la palabra, en la que su esposo postrado en su silla de ruedas es acariciado por esta mujerona semidesnuda, como si se tratase de un inocente bebé.

‘Tú no me conoces’ es literalmente cierto. Nadie la reconoce en su pueblo natal. Se convierte en N. Y. en uno de los principales íconos de los 90, y su única comparación sería con Marilyn Monroe, a quien tanto admiraba. Pero sus éxitos incalculables llegan acompañados con las fatalidades y la depresión. Muere muy joven por sobredosis de droga, llevada por la tristeza de la muerte de su hijo por los mismos excesos. Hasta ahí llega la belleza, al límite en el que la vida cobra la falta de alma de los cuerpos solo hechos para el poder.

