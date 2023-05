El celular y el metro de Nueva York

Acabo de salir del metro de Nueva York y me llegan muchos recuerdos y deseos de comparar. Suceden allí una gran variedad de hechos de orden social y estético que lo hacen lugar privilegiado en la formación de mentalidades urbanas. En los inicios de los 80 nació allí una transformación del grafiti que venía de París montado sobre frases o poemarios como ‘prohibido prohibir’, pero en Nueva York quedaron obsoletas e inocuas.

Se inició un movimiento furioso de arte en el que lo revolucionario era no decir nada y en su reemplazo, una plástica sin sentido; por esos días sucedió una célebre jugada de los grafiteros: las autoridades se habían inventado un borrador de grafitis en ‘spray’ y entonces los agentes debían recorrer lo dibujado para borrarlo, pero los grafiteros los grababan en video, que luego distribuían y parecía que los policías mismos fuesen los grafiteros. Nació entonces en este ‘subway’ un grafiti desideologizado pero crítico y figurativo que evolucionaría lo que llamamos arte urbano.

De otro lado, escaleras oscuras y estacione nocturnas solitarias habían hecho nacer varios sentimientos y miedos que van a ser aprovechados por el cine: como en ‘Asalto al tren’, en la que secuestran un vagón y los asaltantes (John Travolta) exigen dinero antes de empezar a asesinar uno a uno a los pasajeros. Cuando vivía en N. Y., mi estación era el Museo de Historia Natural, vecina a la casa adonde se había filmado la terrorífica ‘El Exorcista’: varios pasajeros cruzaban la calle para no encontrarse con este demonio poseído. El cine entraba a las estaciones.

Revivir el metro me deja lecciones. Ya no hay grafiti y los usuarios ya no tienen que esquivar la mirada del vecino que podía amedrentarnos, sino que todos están clavados en sus celulares como un acto religioso. Las pintas son suaves, casi de moda, pero con estilos individuales. Atuendos muy personales, cada quien como disfrazado de sí mismo, con cachuchas de animales o con zapatos impares de colores, maquillajes exagerados y teatrales.

Hay silencio, más bien los pasajeros van mudos, concentrados en sí mismos y en sus celulares. Van siguiendo sus rutas o, igual, sus citas por aplicaciones: la relación entre aplicación y estación es notoria y el metro es uno de los lugares preferidos para conocer a alguien, antes de aprobar y luego sí encontrarse en otro sitio de la ciudad. ¿Se cambió el grafiti por los celulares?

