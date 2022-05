¿Cambiar desde el amor?

El amor parece ser uno de los legados del encierro de la pandemia y de la búsqueda universal por la ecología y la salvación del planeta. Desde convocatorias de bienales de arte, como Viena 2021, con un contundente cierre en el que sus invitados participamos en el encuentro Eat Love (‘Comer amor’), hasta las invocaciones al amor como una instancia política redentora que expresaron dos candidatos a la presidencia de Colombia; si bien uno de ellos promueve pactos no propiamente amorosos, lo que hizo que su contrincante le enrostrara que más bien lidera una política del odio. Amor y odio siempre han sido confusos hermanos.

Un marxista popular en los 70, Marcuse, hablaba, en Eros y civilización, de una sociedad eróticamente liberada, donde eros puede significar una liberación de los deseos reprimidos, y que en un punto superior de la emancipación en la que nos libremos de las necesidades de subsistencia, la sociedad puede llegar a esa libertad primordial desde el eros; ¿y mientras tanto? El amor al prójimo también puede decirse fue el sostén de la filosofía de Jesús de Nazaret al iniciar el cristianismo. Amadlos como a vosotros mismos, ensañaba; pero ha sobrevivido la pregunta: ¿y si yo me odio a mí mismo?



Un reciente trabajo del filósofo coreano Byung-Chul Han volvió a poner el amor en el centro de la reflexión filosófica y política, ¿vive el eros su agonía? Vivimos una sociedad cada vez más narcisista, en la que el mundo apenas se presenta como una proyección de sí mismo; pero lo revolucionario del eros en términos sociales es que se da en la búsqueda del otro. La depresión será modelo de una enfermedad narcisista, el individuo se encierra en sí mismo, mientras el eros lo conduce hacia fuera: desnudez del individuo en el otro. Sin embargo, el coreano advierte algo: la desnudez no puede exhibirse sin misterio, esto sería pornografía. Digamos así: lo erótico no puede estar libre del misterio, y esta es su poesía vital y su estética.



¿Es el capitalismo obsceno en su exigencia total de rendimiento? Sí, pero reconozcamos, admite en su interior generarse varios movimientos para la curación del planeta desde algo determinante, el valor de la persona individual. El comunismo, al contrario, es antierótico en su deseo de igualdad imposible que termina siendo impuesta por un Estado que desprecia la otredad. Un Estado poderoso que anula al individuo y su libertad hacia el otro: el pensamiento sin eros es repetitivo y burocrático.



