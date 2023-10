Candidatos en pantalla

La relación entre políticos y pantallas puede ser determinante: pasar de un mundo real en el que el contacto físico determinaba a otro en el cual la imagen mediática debe representarse. No es tanto el contacto como el temor al contagio. Los medios tradicionales como la TV o prensa siguen produciendo efectos de imagen relativamente predecibles, frente la imagen cuando ingresa a las pantallas o redes con mucho menos control en sus efectos. Surge una pregunta: ¿de qué nos acordamos más de las pantallas? La memoria está relacionada con el olvido. Bien se dice que el olvido tiene algo de loco, pues lo que olvidamos es como si no existiese; los recuerdos, al contrario, son imágenes que se trasladan a las actuaciones: ¿en qué momento accionamos, por ejemplo, para decidir un voto? Es posible que algunos hechos inesperados hagan más memoria. Miremos ejemplos.



Seguí los últimos debates en Bogotá. Me llamó la atención el de EL TIEMPO, con un formato de autoconfrontación de candidatos y usar la pantalla con la perspectiva de que son los ciudadanos mismos los que preguntan desde sus casas y calles. Andrés Mompotes, director, y D’Arcy Quinn, invitada, lograron darle agilidad al debate. Interesante asumir que la pantalla no es un aula de clase y que los candidatos en TV son actores y no profesores.

Hubo momentos álgidos como la desafortunada intervención de un candidato que afirma ser representante del Gobierno Nacional y salió de atrio desesperado porque le endilgaban pertenecer una línea de combate que hizo mucho daño a Bogotá. Perder la compostura queda en la memoria con marca negativa, pues transmite pérdida de equilibrio que se espera de un dirigente. En RCN hicieron estadísticas de percepción y los 4 primeros fueron: Galán, Oviedo, Bolívar y Ramos. Este último logró con sus ademanes hacer creer que “por ser joven” sabe más de inteligencia artificial para la seguridad que los otros. El público lo premió.

La seguridad ha sido el tema central, ante el fracaso de la actual alcaldesa, imaginario potente desde donde se siente el no futuro. En general, no hay mayor diferencia entre los candidatos, mientras en el otro tema, el metro, Galán arremetió contra el candidato del Gobierno por mentir y prometer lo que no puede cumplir. La firmeza del quien lidera las encuestas debieron sumarle puntos. En fin, se puede decir que frente a la pantalla los efectos de las formas pesan aún más que los contenidos en las memorias ciudadanas.

