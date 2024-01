Buses, trenes, río, aire

Londres es una de las ciudades más vitales y emprendedoras del mundo; he regresado y me vuelve a sorprender desde la llegada al aeropuerto. Afuera se abre un mundo de múltiples etnias, acentos, comidas, pintas, pero hay un tema jerárquico: su transporte. La oferta y modo de pago son variados, hoy se paga en directo con su tarjeta de crédito por contacto, excluyendo intermediarios. Me esperaba mi hija y tomamos un tren expreso hasta la estación central, transbordamos a un bus y luego metro, que nos llevó hasta el college en la zona 1, adonde nos alojamos. Todo en una hora, en una ciudad con 10 millones y otros 10 que llegan a diario y vuelven a salir. Su transporte ha llegado a considerarse el mejor del mundo y hay mucho que aprenderle.



Miremos un día movilizándonos. Nos levantamos para ir a la Universidad King’s College, al sur; iniciamos con un bus de dos pisos, esos rojos que abundan en miniaturas, por lo que uno cree que son de mentira; logramos la ventana panorámica del segundo piso, que me hizo recordar a Cortázar, “se siente superior mirando desde arriba” tanto ícono de la urbe, buena combinación de turismo y trabajo. Todo se hace con el celular, y la aplicación de transporte marca los pasos que se dan; se cumplen con exactitud.

Para ir a citas dentro del día, bajé la aplicación London Pass, que nos abrió las puertas en todos los muelles de Uber Boat, con líneas de color como un metro. Antes de 4 horas logramos el cometido y nos regresamos por overground, metro de superficie y elevado, lo llaman de aire, que va veloz hasta el puente de Londres. Allí se toma el underground; me llamaron la atención sus asientos forrados con paño de colores reales, un tanto anacrónicos y antihigiénicos, pero, como todo en esta ciudad, contribuye a una sensación de unidad. En estas primeras 24 horas de transporte he visto a los migrantes seguir los ritos de cortesía locales y, en especial, sobresale el respeto a la ley.

Se puede ver cómo el Presidente de Colombia metió al país en un falso dilema al proponer para Bogotá metro enterrado contra el elevado. Inútil y engañosa discusión, un sistema de transporte requiere todos los recursos disponibles. Por qué no mejor hablar y poner sobre la mesa la rehabilitación del río Bogotá, que sería un óptimo medio de transporte fluvial y quizá en unos 20 años, cuando vuelva a ser presidente, ya esté terminado y –si Dios nos da licencia– podríamos asistir a la inauguración de una línea verde, en la ruta progresista: Tunjuelito-7 de agosto.

