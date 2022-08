Arte y socialismo

Si hay un aporte del arte moderno es la subjetividad del artista frente al objeto que expone. Cuando los impresionistas ya no pintan la Catedral de París, sino que recurren a la luz, manchas y pincelazos para captar el objeto en su propia percepción, estaban dando, en la última parte del siglo XIX, vuelta al arte realista.



Los movimientos modernistas se sucedían uno a uno con vertiginosos cambios: performances o esculturas de objetos inesperados, como un sanitario en una exhibición, confrontaban al realismo. La Alemania de los 40 resistía a dos corrientes de carácter totalitario, el nazismo y el realismo soviético: ambas contra la libertad individual para que el artista refleje los valores de su sistema y no el “arte degenerado” de los modernismos individuales. Es el meollo del gran filme que acaba de subir Netflix No dejes de mirarme (Henckel von Donnersmarck).



¿Frente al socialismo que domina buena parte de los gobiernos de América Latina, cómo se actúa en estos países frente al arte, las religiones, los periodistas, en fin, la libre expresión? Luego del reciente asalto a la Iglesia católica por el régimen de Nicaragua se pudo ver en las calles de Managua a enmascarados saqueando iglesias: cristos descabezados, biblias pateadas, santos de yeso hechos polvo. Ortega y su corte no soportan otros credos distintos a su ideología. Qué lo diferencia de Venezuela cuando en el 2001 Chávez destituyó a Sofía Imber, directora de Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el más importante de la región, con más de 2.000 piezas: Picasso, Miró, Kandinsky, Léger, Calder, Matisse... Botero y varios artistas protestaron airadamente: “Es como sacar a alguien de su propia casa”, palabras proféticas, vendrán muchos intelectuales y artistas sacados de su propia nación. En el 2018 se inaugura en MACCSI una exposición reveladora, ‘El camarada Picasso’, con una intención ideológica en el título y que al ser perfilada por el ministro de Cultura (Villegas) se producía un cambio inaudito: el vocero del régimen haciendo las veces de curador.



Qué nos depara el destino a los ‘degenerados’ librepensadores que no compartan un pensamiento único por “la defensa del pueblo”. No es cualquier pregunta; es en el arte donde expresamos la libertad en el máximo sentido de ser nuestra sensibilidad. Esa es la conquista de la modernidad. Si el arte no es subjetivo será propaganda o, técnicamente, una artesanía al servicio de una empresa promocional de un sistema.

