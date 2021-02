Apagar la TV... y la mente

Las personas desean el silencio, pero cuando ello ocurre se perturban. Hace algún tiempo asistí a sesiones de terapia del silencio, pero los chasquidos y las tosidas del grupo me hicieron desistir. Conocí luego el yoga del silencio interno (‘mouna’), que me pareció adecuado, pues (como todo yoga) se hace para trascender, no hablar, más bien meditar, que significa dejar de pensar. Se concentra uno en el silencio, una inmersión personal que debiera abrirnos a más espiritualidad y tranquilidad.

El encierro, como nuevo espacio de silencio, podría significar callar en lo posible la mente. No es fácil, claro, somos seres parlantes. Pero podría ser una enmienda contra el miedo, al menos puede intentarse: el parloteo oculta nuestras verdades profundas; quedarnos por una hora tranquilos, sin aterrarnos del encierro, y experimentar la compañía de uno mismo.



En general, en los encierros de la pandemia, desconocida por todos, nos permitimos sacar otros sentimientos menos relajantes que justificamos con más trabajo mental: desesperación (‘no puedo hacer nada’), rabias (‘es culpa del Gobierno’), aburrimientos (‘ya terminé esto, y ahora qué’), sobrecarga de medios (‘solo me queda ver TV o chatear’), información diaria obsesiva (cuántos nuevos contagiados), o bien nos obnubilamos con fatalismos (‘acá nunca llegará la vacuna’) y algo más dramático: fantaseamos con la muerte anticipada de uno o de seres queridos. Algunos profesionales hacen circular tablas que terminan angustiando aún más, como calificar de 1 a 10 los siguientes ítems: “¿se siente triste?”, “¿tiene ganas de llorar?”, “¿duerme?”, “¿alguien cercano fallecido por covid?”... si nos da todo 10, estamos perdidos.



Se ha dicho que del encierro debemos salir fortalecidos, y se citan temas modelos como el medio ambiente, la economía, la amabilidad social, la ética frente a los otros. Pero hay otra dimensión que podemos trabajar, quizá más verdadera y factible, y que viene en dupla: el silencio y la soledad. Los artistas, los místicos, los escritores solemos practicarlos. Pero es un bien común que puede conquistar la mayoría. Si aceptamos esas dos cualidades, cuando amanezca podremos ser diferentes: ha puesto de lado la cadena de autoflagelación y ha empezado a vislumbrar lo desconocido. Ahí se abren caminos... o por lo menos deja de repetirse y reforzar el mismo lamento todos los días. El plan es fácil: no solo apagar la TV, sino la mente.



ARMANDO SILVA

ciudadesimaginadas@gmail.com