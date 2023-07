Amar la pintura y el cine

El logro del arte ilusionista de hacernos ver la pintura como lo real está en el artificio de la perspectiva, descubierta en una relación simétrica entre las matemáticas y el pincel en el Renacimiento. Pero el arte como ilusión de la realidad será el objeto por cuestionar y desbaratar al ir entrando la modernidad, y serán en especial los impresionistas en el XIX quienes encontrarán nuevos procedimientos plásticos, trazos rápidos, manchas y sujeción a la luz, un nuevo objeto pictórico, como pasa con Cézanne, el “padre” de ellos, con obras que tienen menos información y dejan más imaginación al espectador.



Pero la rebelión modernista no solo está en las artes plásticas. Los inventos tecnológicos de la fotografía y luego en el cine entre el siglo XIX y los inicios del XX aportarán nuevos y poderosos elementos para cambiar el significado de la representación realista.

Se puede uno imaginar lo que significó que la foto luciera aún con más veracidad que la pintura al captar un rostro y que este ya no fuese solo de la realeza, sino gente de la calle. Y no se diga cuando esas fotos estáticas se colocan una detrás de otra a una velocidad de 16 fotogramas/segundo para crear otra ilusión: el movimiento como realidad; nacía el cine. Y es acá donde se van a encontrar dos momentos apasionantes en la historia de la cultura: la pintura y el cine. Es lo que está recreando Cine Colombia en varias ciudades colombianas con selección de Phil Grabsky, inteligente y apasionante, bajo la coordinación de Pía Barragán y foros Zoom de Jaime Cerón. Algunos detalles al menos en dos aspectos, la luz y lo urbano.

Johannes Vermeer, maestro del s. XVII, a quien justamente tuve la feliz oportunidad de ver el pasado abril en Museo Rijksmuseum (Ámsterdam) y comprender por qué la famosa ‘chica del arete de perla’ es una creación de la luz sobre su rostro.

Edward Hopper, neoyorquino que se va a París a estudiar los impresionistas, pero adquiere personalidad propia dibujando ciudades: las gasolineras en carretera propias de ese urbanismo sin ciudad, casas playeras, etc., que “retratan” ese naciente american way of life, del que sin Hopper careceríamos de un fiel testimonio.

En mi estudio de arte y pandemia he contado que su obra Sol de la mañana –una chica solitaria mira triste la calle llena de sol desde la cama– se volvió emblema del encierro. Quizá ello demuestre que el arte no solo es amor, sino refugio y esperanza cuando todo lo demás falla.

