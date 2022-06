Dice un meme viral que “el papa Francisco felicitó a Petro porque tiene rezando a media Colombia”. Bien representado este corte al 50 %, que se viene registrando en elecciones de muchas partes del mundo en las que los ciudadanos quedan, mágicamente, divididos en dos partes iguales. Ocurrió en las elecciones de EE. UU., en Ecuador y Perú... Sin embargo, Colombia, diría, es la nación más igualada de todas, pues el guarismo se repite tercamente una y otra vez. Ya vimos el plebiscito de la paz con cifras casi idénticas para el ‘Sí’ y el ‘No’, lo que a la postre significó una falta de legitimidad y el medio júbilo de unos, pero la bravura y el desengaño del 50 restante.



¿Cómo se da este golpe de dados en el que siempre cae el mismo número a pesar de participar millones de jugadores? Es como si se lanzara una pirinola y una vez saliera ‘todos ponen’ y la siguiente ‘nadie pone’. Estoy leyendo un bello libro sobre tatuajes de criminales a inicios del XX y al hacer la contabilidad de estos un juicioso investigador termina comprobando que la mitad de los presos se tallaba un corazón y la otra, un puñal; se preguntó, enseguida, si una mitad del corazón significaría el amor y la otra el combate. Pero la respuesta lo sorprendió: la mitad de los espadachines, al contrario, quería el amor, y el 50 del corazón, la guerra.



Lo que pasó en esa prisión me remite a Colombia con elocuencia: por más vueltas de corazones y espadas que se dieron entre varios precandidatos, luego se alinearon en dos para segunda vuelta, que terminó con gran distancia, 40 % el ganador, frente al segundo, 28 %. Volvieron a barajar y ahora, mágicamente de nuevo, terminaron iguales, por pocas décimas, uno será el presidente. Esta obsesión del azar por tanta igualdad desencadena un sentimiento, la incertidumbre: los ganadores saben que ganaron, pero no del todo, los perdedores saben que no ganaron, pero casi. Y no hay paz espiritual.



Queda que uno y otro bando se miren como iguales, ya que el azar les negó el triunfo definitivo de uno sobre otro. Este empate repetido quizá mande un mensaje, y entonces se puede concluir que somos dos naciones distintas y que cada parte se quede con su 50, o también puede ser que las fuerzas ocultas de esa igualdad estén anunciando que las dos partes pueden sumarse.



Por ahora quedamos de nuevo partidos por la mitad y jodidos. La democracia como gobierno de las mayorías tiene acá un problema, pero los humanos somos seres creativos sobre el azar fatal.

ARMANDO SILVA

ciudadesimaginadas@gmail.com

