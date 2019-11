Un proceso de paz contra Santos, un operativo militar contra Duque

¡Críticas, críticas y más críticas! Es lo que tenemos en el show de la politiquería. Es una lástima que sea algo diferente al lema del desaparecido Show de Jimmy, que a través de la música intentaba generar buen humor en el pueblo colombiano.

Hoy los que se opusieron al proceso de paz y los que cuestionan una reciente operación militar del actual gobierno solo tienen críticas con las que no se sabe lo que pretenden, pero lo que es claro es que solo generan la agudización de un conflicto.



Primero, el expresidente Santos logra concretar un acuerdo de paz, calificado por los opositores como un mal acuerdo. Como en cualquier proceso de este tipo, quedaron disidencias y hubo miembros de las antiguas Farc que volvieron a las armas.



Segundo punto, se dijo desde el anterior gobierno que las disidencias de las Farc serían perseguidas como fue perseguido el grupo ilegal por varios años, mientras que la actual administración nacional no contenta con el proceso de paz y el resultado de una desmovilización con las normales disidencias decide atacar un campamento de los miembros que siguen alzados en armas.



De este ataque era perfectamente conocido que tenía riesgos, uno de los cuales se refería a que murieran menores de edad reclutados por el grupo al margen de la ley. Todo parece indicar que esto sucedió y le costó el puesto al ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto.



Ahora preguntémonos: ¿qué era peor?, ¿un acuerdo de paz lejos de la perfección o bombardeos a campamentos de grupos guerrilleros en donde podrían estar menores de edad? No hay la menor duda de que anteriormente los ataques a los campamentos de las Farc tuvieron el peligro de acabar la vida de gente inocente, con menores de edad incluidos, y este era uno de los puntos por los que los defensores de la paz clamaban un acuerdo, que se dio cuando fue posible y tomó años.



Así como el expresidente Santos dijo que habría que “tragarse sapos” para la realización de un acuerdo de paz con las Farc, en operativos militares realizados contra grupos guerrilleros se corren riesgos y aquí tenemos un ejemplo con lo que sucedió hace unos días en San Vicente del Caguán.



Ahora, ¿qué análisis se puede hacer de los hechos? ¿Era posible saber que había menores en el lugar del bombardeo? ¿En anteriores bombardeos, como en los que murieron ‘Jojoy’, ‘Alfonso Cano’ y ‘Raul Reyes’, hubo víctimas menores de edad reclutadas por las Farc?



Estos son los interrogantes que quedan sin resolver, por lo tanto, todo lo que se pueda decir representa especulaciones. No estamos dispuestos a aceptar cosas poco confortables de un acuerdo de paz y tampoco asumimos los riesgos de una guerra.



*Economista