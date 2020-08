‘Poco creo en lo que veo, y en lo que me dicen, nada’

Célebre frase del personaje Juan Sayago en la película Tiempo de morir, con guion de Gabriel García Márquez. Algo que tiene mucho sentido, mientras la humanidad juega al teléfono roto tergiversando toda información.

En los actuales momentos, que están marcados por el espinoso tema del coronavirus, es importante que todos tengamos clara la información fundamental. Pero gracias a que existen diversas opiniones y versiones acerca del desarrollo de una vacuna contra este mal, ya hay muchas contradicciones respecto a cuándo se tendrá ese deseado remedio.



Rusia ya anunció que se aplicará la vacuna dentro de pocos meses, laboratorios de otros países dicen que en tan poco tiempo no es posible tener algo efectivo contra el virus y, como si fuera poco, no faltan quienes consideran que habrá que esperar mucho más tiempo, algo que podría ser de dieciocho meses.



No podemos tener nada claro quienes ignoramos todo el tema científico mientras los expertos no se pongan de acuerdo, pues un debate de este tipo confunde a cualquier ser humano.



Y lo que parece es que diferentes países quieren ganar la carrera de quién hace primero la verdadera vacuna contra el coronavirus, unos desean ser los primeros y otros desean sacar el mejor medicamento.



Ciertamente, la medicina avanza, descontinúan medicamentos y sacan nuevos y mejores, al menos eso da a entender la teoría. Pero ahora nada puede avanzar, primero se tiene que comenzar.



Si en Rusia están seguros de tener la vacuna y si ellos permiten que se estudie científicamente en otros lugares del mundo, es como se debe comenzar y evitar juzgar a unos u otros. Ahora, ¿esta vacuna funcionará? Esta pregunta se debe responder desde los análisis que distintas instituciones del mundo, por fuera del país más extenso del planeta, tendrán que realizar.



De otra forma, tendremos más incertidumbre frente al ataque contra la pandemia y menos posibilidades tendrán los demás laboratorios de desarrollar la anhelada vacuna. Y, sumando a esto la actitud poco optimista y algo arrogante del director de la Organización Mundial de la Salud, se generará un pánico más grande que la propia epidemia.



Yo tengo fe en los laboratorios que están trabajando, no será solo una vacuna, sino varias, porque después de que salga la primera deben llegar nuevas y mejores. Ánimo a todos los laboratorios que harán un gran bien a la humanidad.



Antonio Zuleta González

Economista