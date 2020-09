¿Y si ganara Trump?

Sostenía el escritor Vázquez Montalbán que todos deberíamos tener derecho a votar en las elecciones de Estados Unidos porque su resultado afecta al conjunto del mundo. Además, en estos momentos el próximo residente de la Casa Blanca tendrá un papel excepcional en la crisis multidimensional que atraviesa la humanidad. Aunque las encuestas han ido dando ventaja al candidato demócrata, Joe Biden, en las últimas semanas la tendencia ha ido amortiguándose.

Se habla de un voto “oculto” o “no diagnosticado” que favorecería al actual presidente, del que cabe esperar todo tipo de martingalas demagógicas, maniobras y trampas –incluso en política internacional–, que a última hora podrían inclinar la balanza a su favor. Además, hay que contar con el endiablado sistema electoral estadounidense, donde no manda al final la decisión de cada votante, sino la del Colegio Electoral, formado por 538 electores en representación de los estados, que deben recoger la votación mayoritaria de cada uno, y que son los que finalmente designan al presidente. Así ganó Trump la presidencia en 2016, con millones de votos (populares) menos que su oponente demócrata, Hillary Clinton.



Donald Trump, “el hombre más peligroso del mundo”, según su sobrina May; “un hombre cruel y sin principios”, al decir de su propia hermana Maryanne, se presenta a su posible reelección el 3 de noviembre próximo como el adalid de la “ley y el orden”, que ha afrontado las manifestaciones contra los crímenes policiales de las últimas semanas predicando el “derecho al error” de las actuaciones de la policía y pidiendo “indulgencia” para los crímenes de las milicias de extrema derecha, cubiertas por su derecho a portar armas y defenderse. Su idea de la “grandeza americana”, ahora supuestamente amenazada por “los chinos”, cala en la América profunda, entre los trabajadores, varones, blancos, con pocos estudios. Según recientes sondeos, el 78 % de los posibles votantes en los distritos claves donde se jugará la suerte de la elección califican la actual situación como buena o excelente.



Tampoco hay que ignorar la posibilidad de maniobras de carácter internacional. Recordemos al candidato republicano Ronald Reagan, que alcanzó en 1980 un acuerdo secreto con el ayatolá Jomeini para que no liberara a los 52 rehenes tomados en la embajada de Estados Unidos, para así derrotar al demócrata Carter como “incompetente en política exterior”, a cambio de dinero y armas. Unos minutos después de que Reagan juró su cargo como presidente, los rehenes subieron a un avión en Teherán de regreso a casa.



El último recurso de Trump para su reelección podría ser el supuesto logro de una vacuna contra el covid-19. Las autoridades sanitarias de los 50 estados han recibido consignas de distribuir una vacuna contra el virus algunos días antes del escrutinio del 3/11, según ha revelado ‘The New York Times’, que señala que sería “una directiva dictada por la política, pero no por la ciencia”.



Finalmente, hay que señalar la actividad de los servicios rusos. Esta semana se han detectado cuentas falsas de Facebook y Twitter vinculadas al Krem-lin desde su Agencia de Investigación de Internet, similares a las que en 2016 influyeron, con más de cien millones de impactos, en la derrota de Hillary Clinton. También desde Moscú se podría estar tratando de intervenir manipulando el resultado del voto por correo, presumiblemente favorable para los demócratas.



A pesar de su nefasta gestión de la pandemia y de la crisis económica, de la destrucción de su imagen por recientes libros de sus familiares o antiguos colaboradores, Trump acudirá a las elecciones de noviembre con aires de victorioso “salvador de la patria” frente a un contrincante en completa atonía, incapaz de suscitar entusiasmo ni de usar la demagogia o la agresividad. Tal vez no debería Joe Biden ignorar la sentencia de Bertolt Brecht: “Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse, tendrá que pasar al ataque”.



ANTONIO ALBIÑANA