Vigencia del espionaje internacional

En algún momento se creyó que el asunto del espionaje terminó al final de la Guerra Fría (años 80-90), y pasó a ser materia de novelas, como las del recientemente desaparecido John le Carré. En realidad, según declaraciones de este y de otros veteranos agentes secretos, hoy se espía más que en el pasado siglo XX. Ha salido a la luz en los últimos meses la actividad del espionaje ruso –no en vano dirige los destinos de la ex-URSS un antiguo oficial del KGB–, aunque todas las potencias y países en conflicto tienen a centenares de agentes trabajando en el mundo: Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Israel...

Lo cierto es que la acción de los espías ha funcionado en todas las etapas de la humanidad. Recordemos al filósofo chino Sun Tzu (siglo IV a. C.), que en su ‘Tratado sobre el arte de la guerra’ se refiere a 5 tipos de espías, que podríamos identificar en el mundo contemporáneo: “activos, pasivos, locales, internos, dobles”.



Los hechos más recientes se han fijado en la actividad rusa, de actualidad en Colombia por la expulsión de dos agentes disfrazados de diplomáticos que, al parecer, recogían información ‘sensible’ sobre el sector energético. Rusia, a través del GRU (Departamento Central de Inteligencia), creado en 1918, que no desapareció en la implosión de la Unión Soviética, y de otras agencias, no ha dejado de actuar en el mundo. Una de sus especialidades es la administración de venenos poco detectables a sus antiguos agentes ‘traidores’. Como el aplicado a sus antiguos oficiales en el Reino Unido a Sergei Skripal o a Aleksander Litvinenko, envenenados con plutonio radioactivo cuando pasaban al MI6 británico secretos rusos y nombres de ‘topos’ (dobles agentes). Centenares de espías rusos trabajan con diferentes coberturas en agencias de información en el mundo. Como lo hacen los agentes de la CIA estadounidense, la mayor y más poderosa organización de espionaje en el mundo. O el Mosad israelí, que acaba de apuntarse un ‘tanto’ decisivo al asesinar, en un lugar próximo a Teherán, a Mohsen Fafhrizandesh, el mayor responsable de sistema nuclear iraní, mediante un sofisticado sistema contra el que activó una ametralladora de control remoto con dispositivos electrónicos: un asesinato perfecto, sin dejar rastros. Y una pesada herencia para el futuro presidente de Estados Unidos, Joe Biden, partidario de retomar relaciones con Irán.



La mayor parte de los grandes países tienen activos sus servicios de espionaje, aunque hoy sus actividades se hayan ido sofisticando, más allá de la chapucera acción de los dos espías rusos que hasta finales del pasado año compraban confidentes en Colombia a cambio de detectables sobres con dólares.



En Europa acaba de ponerse en marcha Maximator, una entente de servicios de espionaje de varios países, mientras que la alianza de espionaje Five Eyes está presente en todo el globo, incluyendo sobre todo a Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia, y la sociedad suiza Crypto AG, número uno del mercado mundial del espionaje, funciona en alianza con los servicios alemanes de información (BND).



La nueva ‘guerra fría’ del espionaje a nivel mundial se despliega con acciones de la más alta sofisticación. En los últimos días de 2020 se detectó un ‘ciberespionaje’ masivo al corazón de las arterias militares y diplomáticas de la primera potencia mundial, que se habría desplegado con resultados que aún no han sido evaluados por los servicios de inteligencia estadounidenses, que, en todo caso, no dudan en calificarla como “la peor ruptura de la historia en la ciberseguridad del gobierno federal”: una descomunal operación de espionaje de origen inequívocamente ruso, con la que se despide la desastrosa administración de Donald Trump.



P. S. A los amables lectores, mis mejores deseos para 2021: que sea verdaderamente a nivel global un ‘año nuevo’ en salud, paz y derechos humanos.



ANTONIO ALBIÑANA