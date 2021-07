¿Vencieron los talibanes?

Sostienen los polemólogos que la guerra que jamás hay que librar es la que no tiene un objetivo claro. Pasados 20 años, varios presidentes, 2.400 soldados estadounidenses muertos, 20.000 heridos y cerca de 50.000 civiles víctimas, el presidente Biden se preguntó, apenas posesionado, qué hacía Estados Unidos en Afganistán. El móvil de una intervención tan prolongada nunca estuvo claro.

El objetivo militar se cumplió en diciembre de 2001, cuando echaron al régimen de los talibanes, colaboradores de Osama bin Laden en los atentados terroristas de 11S en Washington y Nueva York. Dos décadas después, Biden ha decidido cancelar la presencia estadounidense para abordar otras prioridades frente las nuevas amenazas mundiales y la recuperación interna.



Fracasó la estrategia difusa dirigida a construir un Estado democrático en Asia central y vencer la ideología islamista. Así, el pasado 2 de julio, Estados Unidos abandonó su más importante base en Bagram, y se propone sacar a la totalidad de sus efectivos sobre el terreno no más allá del 11 de septiembre.



Las críticas son abrumadoras frente al relato de que Estados Unidos abandona Afganistán sin victoria ni derrota. Para el semanario británico The Observer “se trata de la constatación de un fracaso que deja al país camino de la catástrofe. En realidad, el conflicto está todo menos terminado; la salida, decidida unilateralmente en ausencia de un tratado de paz e incluso de un alto el fuego, da muestras de una peligrosa irresponsabilidad”.



Abandonada la base de Bagram, los talibanes, que ya controlan la mitad del país, han iniciado una poderosa ofensiva en el norte, con la intención de aislar la capital, Kabul, donde está surgiendo estos días una creciente zozobra: la población civil está armándose porque rechaza la implantación del islamismo radical que conllevaría el triunfo talibán, con la aplicación de la sharía y el sometimiento brutal de las mujeres.



Hay quienes sostienen que Osama bin Laden ha triunfado una década después de ser asesinado por fuerzas especiales estadounidenses. Montó antes de morir una estructura global descentralizada de Al Qaeda, que se ha desarrollado en África y Oriente Medio, y hoy cuenta con decenas de miles de militantes activos en zonas de conflicto y amenaza intereses occidentales. Ahora se dispone a retomar el poder en Afganistán con sus hermanos talibanes.



Decidida la salida total de sus tropas, en el pasado mes de marzo, el Departamento de Estado le propuso al presidente afgano, Ghani, que compartiera poder con los talibanes de forma transitoria e implicara en la operación a los países vecinos. Su respuesta: “Estados Unidos puede decidir sobre sus tropas, pero no sobre el pueblo afgano”. Pobre balance de 20 años de guerra y ocupación, con la amenaza del fascismo islamista.



P. S. Guerras lejanas. Cuando el presidente Trump decidió deshacerse de la presencia estadounidense en Oriente y Asia, argumentó que no tenía sentido seguir con guerras en “países lejanos que ni siquiera conocemos” y que costaban billones de dólares. En este sentido, la salida de Afganistán recuerda la de Irak, hace diez años: Estados Unidos no sabía qué hacía allí. John Nixon era un veterano agente de la CIA, dedicado varios años a la información sobre Sadam Husein. Cuando este fue apresado, Nixon interrogó al dictador todos los días durante dos meses. En contraste con la imagen difundida, no encontró a un estratega de las armas de destrucción masiva, que en realidad nunca existieron, ni a un cerebro de la dominación regional geopolítica. Según escribe en sus memorias, se trataba de un hombre de inteligencia natural muy escasa, sin cultura, que no había salido nunca de su país y no sabía nada de lo que pasaba en el mundo. Nunca entendió que Estados Unidos no lo considerara su aliado. En 2003, cuando empezó la invasión, Sadam estaba apartado del gobierno, dedicado a la caza y a escribir una novela. Su queja contra Estados Unidos era que no le dejaban materiales de escritura. Poco tiempo después fue ahorcado.



Antonio Albiñana